嘉義高中10人 繁星通過醫學及牙醫第一階段

109學年度大學繁星推薦入學榜單今天公布，嘉義高中獲錄取的學生共有22名，通過第8學群醫學系及牙醫系第一階段的學生則有10名，成績亮眼 。

校方說，醫學系及牙醫系通過第一階段名單有台大醫學系蔡皓然、陽明醫學系王義涵、成大醫學系林秉樺等人，這些學生將參加後續校系個別面談。

其它頂尖校系錄取者，有語文資優班學生顏聖宇，錄取台大法律系，謝宗翰錄取台大植物病理與微生物系，普通班曹祖臻錄取清大化學系，張士竑錄取交大生物科技系等人。

另有7名學生經由國際奧林匹亞保送、希望入學、特殊選才等管道，錄取大學，分別是台大物理系楊泰萱、台大社工系李國瑜、台大物理治療系羅乃瑞和成大電機系呂順瑋等人。