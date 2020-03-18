台大繁星錄取352人 2高中學生首次錄取

今年繁星推薦公布第1類至第7類學群錄取結果、以及第8類學群篩選結果。台大今年第1類至第7類學群共計350個名額，錄取352人，台大電機系、台大藥學系各增額錄取1人。其中有59人為4科滿級分（60級分），也有2所高中首度有學生錄取台大。

台大表示，109學年度台大繁星推薦第1類至第7類學群錄取學生中，有62%是在校成績排名前1%。

台大註冊組主任李宏森表示，今年學測數學科15滿級分人數雖增加，但繁星推薦仍以在校成績排名為主要參考依據，因此錄取人數維持平穩，未出現大幅增額錄取狀況。

根據台大資料顯示，今年繁星第1類至第7類錄取考生及第8類學群通過篩選考生中，共有59人是4科採計科目滿級分（60級分）、9人是3科採計科目滿級分（45級分）；去年則是55人4科滿級分、9人3科滿級分。

台大也表示，今年繁星推薦管道共有242所高中的學生錄取台大，包含公立學校155所、私立學校84所、台商學校3所；另外有2所高中首度有學生錄取台大，為苗栗縣大同高中和台中市龍津高中。

第8類學群方面，李宏森表示，台大醫學系提供12個名額，有24人通過篩選，皆為4科滿級分且在校排名前1%；台大牙醫系提供2個名額，預計甄試4人，但僅2人報名且通過篩選，皆為在校排名前1%。