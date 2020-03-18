快訊

疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大繁星錄取352人 2高中學生首次錄取

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
今年繁星推薦公布第1類至第7類學群錄取結果以及第8類學群篩選結果，兩高中首度有學生錄取台大。報系資料照
今年繁星推薦公布第1類至第7類學群錄取結果以及第8類學群篩選結果，兩高中首度有學生錄取台大。報系資料照

今年繁星推薦公布第1類至第7類學群錄取結果、以及第8類學群篩選結果。台大今年第1類至第7類學群共計350個名額，錄取352人，台大電機系、台大藥學系各增額錄取1人。其中有59人為4科滿級分（60級分），也有2所高中首度有學生錄取台大。

台大表示，109學年度台大繁星推薦第1類至第7類學群錄取學生中，有62%是在校成績排名前1%。

台大註冊組主任李宏森表示，今年學測數學科15滿級分人數雖增加，但繁星推薦仍以在校成績排名為主要參考依據，因此錄取人數維持平穩，未出現大幅增額錄取狀況。

根據台大資料顯示，今年繁星第1類至第7類錄取考生及第8類學群通過篩選考生中，共有59人是4科採計科目滿級分（60級分）、9人是3科採計科目滿級分（45級分）；去年則是55人4科滿級分、9人3科滿級分。

台大也表示，今年繁星推薦管道共有242所高中的學生錄取台大，包含公立學校155所、私立學校84所、台商學校3所；另外有2所高中首度有學生錄取台大，為苗栗縣大同高中和台中市龍津高中。

第8類學群方面，李宏森表示，台大醫學系提供12個名額，有24人通過篩選，皆為4科滿級分且在校排名前1%；台大牙醫系提供2個名額，預計甄試4人，但僅2人報名且通過篩選，皆為在校排名前1%。

台大 滿級分 繁星

延伸閱讀

高職生3年領100萬繁星錄取台大經濟 弟要效法成功模式

大學繁星放榜 斗六高中、虎尾高中都傳捷報

繁星推薦家齊、德光亮眼 多人錄取台大、醫大

國中會考只拿1A 大學繁星成功翻轉

相關新聞

他繁星上宜大食品系好洋葱 想解開母親腫瘤去世之謎

大學繁星今天放榜，國立基隆高中一對雙胞胎兄弟謝善道與謝崇德，分別考取國立台東大學公共與文化事務學系、國立宜蘭大學食品科學...

高職生3年領100萬繁星錄取台大經濟 弟要效法成功模式

109學年大學繁星放榜，高雄市中山工商有42人報名，錄取34人，其中21名錄取台清交等國立名校。錄取台大經濟學系的謝尚晉...

台大繁星錄取352人 2高中學生首次錄取

今年繁星推薦公布第1類至第7類學群錄取結果、以及第8類學群篩選結果。台大今年第1類至第7類學群共計350個名額，錄取35...

普台高中亮眼摘星 想得到的頂尖大學幾乎都包了

大學繁星推薦今放榜，南投縣學測狀元、普台高中翁瑋杉以75滿級分如願錄取台大電機系，而該校錄取率達7成，囊括台、清、交、成...

台東高中、女中 繁星成績亮眼 均五成比例錄取國立大學

大學繁星推薦今天放榜，台東除了台東高中61名學生錄取，約有5成比例錄取國立大學校系外，台東女中美術班18人，50%均錄取...

影／前中職「盜帥」女兒林可 懼怕英語克服障礙考上外語系

繁星計畫放榜，台中市忠明高中學生林可，父親是前中職兄弟象總教練「盜帥」林易增，她從國小就懼怕英文，高中班導師蘇琬楨花1....

雄女生立志當中醫繁星錄取中國醫 師：她有古人的靈魂

高雄女中學生盧昱秀校排前三，學測75滿級分，即使大家都把焦點放在台大醫學系，她順著志向循繁星管道錄取中國醫藥大學中醫系。...

台南二中拚出繁星最佳成績 視障生永不退縮上中興森林

繁星放榜，台南二中70人錄取，為歷年來最佳成績。其中視障生王柏文突破學習上的不便，以一般生申請，錄取中興森林系；孫煜程是...

慧燈中學繁星成績亮眼 58人錄取29人進國立

宜蘭私立慧燈中學的繁星升學成績亮眼，今年共58人錄取，台清交等國立大學共錄取29人，在學測四科滿級分的游菖鈺上了台大電機...

繁星放榜 六龜高中揮出全壘打旗美高中錄取8成

大學繁星入學放榜，高雄市六龜高中，20名獲推薦的學生全數上榜，揮出全壘打。旗美高中錄取率則近8成，證實社區高中即使位處偏...

嘉義高中10人 繁星通過醫學及牙醫第一階段

109學年度大學繁星推薦入學榜單今天公布，嘉義高中獲錄取的學生共有22名，通過第8學群醫學系及牙醫系第一階段的學生則有1...

歷年最佳！港明高中繁星36人上榜 12人通過醫學系一階

台南市私立港明高中繼學測締造四科60級分10人的優異表現，大學繁星推薦放榜中共36人通過、上榜。第八類學群醫學系有12人...

熱門新聞

女碩士生參加婚禮伴郎確診 南部另一所大學再傳停課

考生注意！ 大學繁星推薦上午9時放榜 查詢網址看這裡

影／國內首度確診病例入侵大學 校方：有信心不會封校

去年破天荒增額7人...台大牙醫系今年繁星甄試人數不足

繁星放榜錄取率62.03％！1280缺額、113系無人錄取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。