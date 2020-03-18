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高職生3年領100萬繁星錄取台大經濟 弟要效法成功模式

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
109學年大學繁星放榜，高雄中山工商錄取34人，其中21名錄取台清交等國立名校。記者徐如宜／攝影
109學年大學繁星放榜，高雄中山工商錄取34人，其中21名錄取台清交等國立名校。記者徐如宜／攝影

109學年大學繁星放榜，高雄市中山工商有42人報名，錄取34人，其中21名錄取台清交等國立名校。錄取台大經濟學系的謝尚晉，當時以國中會考優異成績就讀中山工商，校方頒發100萬元獎學金，如今以七十級分錄取台大，謝尚晉的弟弟也讀中山工商的普通科，希望效法哥哥的模式以繁星前進台大。

中山工商為吸引優質學生就讀，祭出百萬入學獎學金。三年前會考總標示35點的謝尚晉決定放棄雄中、選讀中山工商，成為該校第一個抱走百萬獎學金入學新生。分三年領得的100萬元，他也用在培養自我能力及投資理財。尚晉的弟弟也以5A、28點的好成績進入中山工商，可領取到24萬元入學獎金，他的目標也是前進台大。

中山工商校長林昭億表示，學校高中部普通科採菁英制，針對優質大學為升讀目標，每班都採雙導師制，且有課業輔導，學生不用在外補習，今年普三甲班35名學生，學測平均達55.3級分，繁星放榜有21人錄取，15人上國立大學。這次全校繁星放榜，錄取的學校台大、清大、交大、成大、政大、中央大學都有。

學生林昱廷考量自己的興趣，經繁星錄取交大電機系。他和姊姊感情很好，從小學到國中都同校，姊姊高中時讀中山工商，但他的成績可上鳳山高中，經一番長考後才放棄鳳中。黃筱云錄取成大統計學系，當初兩位舅舅都是校友，極力推薦她選擇中山工商，且喜歡晚自習制度、優良的讀書環境和負責老師，她說這三年遠離了國中補習填鴨式的教育方式，讓她重拾讀書的樂趣。

家住新北板橋的唐滋敏，三年前國中會考29積點，因為堂哥、堂姐讀中山工商，後來考取頂尖國立大學研究所，並通過港務局財務師級考試，因此激勵她南下讀中山工商。唐滋敏說自己國中貪玩，自律性不高，後來受到學校感受嚴謹的生活紀律，收起玩心，專注在課業上，這次以國文、社會滿級分，總分55級分，錄取政治大學地政學系圓夢。

錄取中央大學資訊工程學系的楊宇翔，對資訊科技興趣濃厚，高二時參加德國紐倫堡國際發明展獲得金牌，同時考取英文多益金色證書，這次如願考取有興趣的科系，希望北上給自己一個獨立機會。

109學年大學繁星放榜，高雄中山工商錄取34人，其中21名錄取台清交等國立名校。記者徐如宜／攝影
109學年大學繁星放榜，高雄中山工商錄取34人，其中21名錄取台清交等國立名校。記者徐如宜／攝影

台大 繁星 放榜

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