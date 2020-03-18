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普台高中亮眼摘星 想得到的頂尖大學幾乎都包了
大學繁星推薦今放榜，南投縣學測狀元、普台高中翁瑋杉以75滿級分如願錄取台大電機系，而該校錄取率達7成，囊括台、清、交、成、政及陽明等頂尖大學，表現亮眼；校方表示，上榜者多為直升學生，展現該校12年一貫優質辦學成果。
普台高中指出，今年該校學測成績優異，國文、社會、數學等單科成績均達全國頂標比例，也刷新校紀錄；而5科70級分以上8人，其中翁瑋杉獲得滿級分75分成為南投縣榜首，今天繁星放榜成果優異，囊括頂大各校，錄取率也高達7成。
而翁瑋杉從小對工業產品感到好奇，早就立志考取台大電機系，盼將所學應用於尖端科技，今放榜也如願錄取；他也透露讀書秘訣表示，時間規劃與訂定讀書進度表、製作錯誤答案筆記及將題目做到精熟，並確實做到就是錄取的成功關鍵。
此外，王淨喜因普台校園生態環境多元受到啟蒙，鎖定並錄取台大昆蟲學系；黃雅信通過陽明大學醫學系第一階段；林錦樑錄取交大電機系，陳瑞祥、覃昭雅考取清大電機系、動力機械工程系，傅琬華及黃昱瑛則為政大哲學系、心理學系。
錄取成功大學化學工程學系的陳又綺和石瀅瑄，2人從小學就一起讀普台，求學過程中，互相學習成長、良性競爭，參加日文配音比賽、國語文競賽，並學習書法皆有亮麗表現，未來大學生活將再續同窗情誼，也讓她們相當期待。
普台高中校長林秋惠說，校方為幫助學子錄取最佳校系，積極為同學展開適性輔導，並協同行政處室與班級導師組成專業團隊，協助孩子擇其所愛，成功囊括頂大各校，且上榜生多從普台中小學直升高中，展現普台12年一貫優質辦學成果。
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