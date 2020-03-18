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歷年最佳！港明高中繁星36人上榜 12人通過醫學系一階

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南私立港明高中繁星有36人上榜，有12名學生通過醫學系第一階段篩選。圖／港明高中提供
台南私立港明高中繁星有36人上榜，有12名學生通過醫學系第一階段篩選。圖／港明高中提供

台南市私立港明高中繼學測締造四科60級分10人的優異表現，大學繁星推薦放榜中共36人通過、上榜。第八類學群醫學系有12人通過第一階段篩選，其中黃鈺哲通過台大醫學系第一階段篩選，為歷年最佳成績。

繁星錄取方面，在國立大學方面有林孟璇錄取台大物理治療學系；王思雯錄取清大工業工程與工程管理學系、莊閔勛錄取清大電機工程學系）；王之微錄取成大經濟學系、莊承叡錄取成大材料科學及工程學系；邱渝茜錄取政大心理學系，陳緯庭中央大學光電科學與工程學系，黃冠勳中正大學法律學系法制組，陳芷翎中正大學法律學系法學組，王聖博中興大學機械工程學系，郭宸妤臺灣師範大學國文學系，邱嵩槐高雄師範大學數學系數學組，江綺嵐臺北大學經濟學系，鄭富全聯合大學化學工程學系，共有14人已是國立台清成政及中字輩大學準新鮮人了。

學測四科60級分的黃鈺哲，通過台大醫學系第一階段篩選，他從高一開始便積極參加活動與比賽，獲得多元學習體驗，自我要求不要待在舒適圈，要勇敢嘗試新事物。高二將重心轉回課業的他在累積實力的同時，也考取多益、英檢等證書，認真規畫生命藍圖。坦言第二階段想必高手雲集，勉勵自己在承載他人期許目光的同時，也找出自我的價值與定位，持續充實自我能力，讓自己更符合未來的要求。

另第八類學群醫學系有12名學生通過第一階段篩選：洪語謙（陽明大學醫學系）、林妤真（成功大學醫學系）、楊芷昀（高雄醫學大學醫學系）、魏巾惠（長庚大學醫學系）、郭霖瑜（臺北醫學大學醫學系）、施芃妤（馬偕醫學院醫學系）、蔡欣宜（慈濟大學醫學系）、陳奕澐（中國醫藥大學醫學系）、王之平（陽明大學牙醫學系）、黃鈺哲（臺灣大學醫學系）、黃政諭（中山醫學大學醫學系）、顏楷晟（輔仁大學醫學系）。

台南私立港明高中繁星有36人上榜，有12名學生通過醫學系第一階段篩選。圖／港明高中提供
台南私立港明高中繁星有36人上榜，有12名學生通過醫學系第一階段篩選。圖／港明高中提供

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