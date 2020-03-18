台東高中、女中 繁星成績亮眼 均五成比例錄取國立大學

大學繁星推薦今天放榜，台東除了台東高中61名學生錄取，約有5成比例錄取國立大學校系外，台東女中美術班18人，50%均錄取國立大學，成績亮眼。

台東女中校長王垠表示，美術班3位同學順利錄取國立清華大學、國立高雄師範大學、國立台北教育大學；另9人也分別錄取國立海洋大學、國立屏東大學、國立台東大學及大葉大學等學校。

台東高中共96位應屆畢業生申請，上榜人數共達61位，上榜率為63.5%，錄取人數中約有5成比例錄取國立大學校系，較去年國立大學錄取率提昇近3成。