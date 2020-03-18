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台東高中、女中 繁星成績亮眼 均五成比例錄取國立大學
大學繁星推薦今天放榜，台東除了台東高中61名學生錄取，約有5成比例錄取國立大學校系外，台東女中美術班18人，50%均錄取國立大學，成績亮眼。
台東女中校長王垠表示，美術班3位同學順利錄取國立清華大學、國立高雄師範大學、國立台北教育大學；另9人也分別錄取國立海洋大學、國立屏東大學、國立台東大學及大葉大學等學校。
台東高中共96位應屆畢業生申請，上榜人數共達61位，上榜率為63.5%，錄取人數中約有5成比例錄取國立大學校系，較去年國立大學錄取率提昇近3成。
有3人錄取台大，1人通過陽明醫學系的繁星入學第一階段，此外，錄取台、清、交、成、政大學生人數達8人，錄取中興、中正、中央等大學共4名，亦有學生錄取國立台北大學法律學系司法組。
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