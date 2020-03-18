繁星推薦家齊、德光亮眼 多人錄取台大、醫大

台南市家齊高中繁星推薦成績耀眼，共有47人錄取國立大學及醫大，其中有3人錄取藥學系，有3人錄取台大物理學系、中文系、哲學系，加上特殊選才招生管道有2人錄取台大社會系及生命科學系，已有5人錄取台大。德光中學也成績亮麗，有38人上榜。

家齊高中表示，1類組有學生錄取政大國貿系及英語系、交大人文社會學系、成大經濟系、北大金融與合作經營學系及統計學系等，2、3三類組有學生錄取北醫大、高醫大、中國醫藥大學藥學系、清大電機、成大物理治療及生物科技與產業科學系等，其中7成錄取第一志願學系。

校長張國津說，繁星推薦上榜的學生，多數在校表現優秀，並具有多樣才華；為讓學生與家長可以理解大學繁星推薦的繁複機制，每年都辦理升學講座，並輔導學生從高一到高三逐步地試探興趣，辦理多場次的學群講座，認識各大學學系，確立方向，以及成立校內繁星推薦委員會擬定嚴謹的校內推薦辦法，以公開公平的方式輔導學生選填志願。

德光中學共錄取38人，另有3人通過醫、牙學系第一階段申請，有台大醫學系、中國醫牙醫系、馬偕醫學系。這次繁星，錄取台大3人，分別是材料科學與工程系、社會系、生物環境工程系；台師大地球科學系1人、清大電機系1人、交電機1人、成大電機、航太系各1人、政大會計系、地政系各1人等。校方表示，學生依照興趣性向選擇校系，讓學生擁有生涯選擇的能力是很重要的。德光歷年來教導學生探索興趣性向，認識不同升學規則，給與學生生涯選擇的能力，學生也都能清楚繁星入學管道並善用機會。