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大學繁星放榜 斗六高中、虎尾高中都傳捷報
今天大學繁星放榜，雲林縣斗六高中127位報名64人錄取，另有3位通過醫學系及牙醫，錄取率過半。虎尾高中也傳出佳績，醫牙學群共8位，台清交成政中字輩學校全壘打。
其中學測五科75滿級分的吳旭蓮通過臺大醫學系、賴宜謙通過陽明醫學系、賴敬哲通過中山牙醫。學測四科60級分滿分曾傑生，個人志不在醫學，選擇台大獸醫系（直接錄取）。
全校統計錄取國立大學44位、傳統私立大學23位；當中錄取台大3名、清華3名、成大3名、陽明1名、交大1名、國立中字輩大學7名。美術班錄取台灣醫術大學及台北藝術大學3名。
虎尾高中陳婉茹錄取台大醫學系、蔡東霖錄取成大牙醫學系、林誌遠錄取高雄醫學大學牙醫系、陳俊佑陽明醫學系、林英慧中山醫學大學醫學系、謝宗穎長庚醫學系、邱思蒨台北醫學大學牙醫系、李采緹馬偕醫學院醫學系。
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