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為防疫！暨大附中數理女孩竟捨台大 改選中國醫藥學系

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨大附中吳怡慧原可錄取台大獸醫學系，卻因新冠肺炎疫情爆發，盼未來能鑽研疫苗及藥物治療助防疫，改選中國醫藥大學藥學系獲錄取。圖／暨大附中提供
國立暨大附中吳怡慧原可錄取台大獸醫學系，卻因新冠肺炎疫情爆發，盼未來能鑽研疫苗及藥物治療助防疫，改選中國醫藥大學藥學系獲錄取。圖／暨大附中提供

大學繁星推薦放榜，國立暨大附中高中部有70人摘星，錄取率達8成5，創歷年新高；其中，學生吳怡慧原可錄取台大獸醫學系，卻因新冠肺炎疫情爆發，盼未來能鑽研疫苗及藥物治療助防疫，改選中國醫藥大學藥學系，今也順利錄取。

校方指出，今年高中部繁星升學有82人報名，今放榜錄取70人，錄取率達8成5，也打破去年65人摘星紀錄，而能有亮眼表現，與校內教師團隊在防疫期間、學測公布即啟動升學輔導，客製化指導學生選填志願，成功協助學生考取志願校。

其中，數理實驗班吳怡慧以4科54級居校內自然組榜首、且全校前1%，原鎖定台大獸醫系，且很有機會錄取，卻有感於肺炎疫情升溫，全球亟需治療藥物和疫苗，但還沒能問世，防疫第一線承擔莫大壓力，備感敬佩，決定朝醫藥相關發展。

吳表示，她對獸醫、藥學本來就很有興趣，因此校方在選填輔導曾建議可選台大獸醫系，但因肺炎疫情在開學前爆發，現在更蔓延全球，醫藥界全力研發療藥物和疫苗，藥師和醫護為防疫在第一線，任勞任怨，甚至為安撫民眾下跪道歉。

她說，防疫期間，第一線承擔的壓力讓她心疼又敬佩，也發現疫苗及藥物治療對於疫情控制的重要性，經與師長討論，最後決定改選中國醫藥大學藥學系，也順利獲得錄取，盼未來可以為台灣、甚至全球防疫盡一份心力。

校長張正彥則說，大學選填依自身興趣選填志願「選系不選校」是正確的決定，因此很鼓勵學生擇其所愛；而除繁星錄取70人，還有4人透過特殊選才錄取中正社福、聯合電機、銘傳企管、靜宜社工等校系，因此校內已有74名準大學生。

疫苗 獸醫 繁星

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