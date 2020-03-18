獲仁武高中師長「雙倍」的照顧 貧戶之子莊竣守上台大

大學繁星入學今天放榜，偏郊區的高雄仁武完全中學今年共61人錄取公私立大學，錄取率創歷年新高，師生形容是「台清交一次收集完畢」，校園洋溢喜氣。其中念石化專班的莊竣守十分爭氣，以「特殊選才」的希望就學管道錄取台大農業化學系，師長體恤他家境不豐，更媒合張榮發基金會負擔學費，讓他未來4年的大學生涯能無後顧之憂。

仁武高中這屆高三生共200多人，循繁星管道錄取各大學的學生約占三分之一，錄取率為81.3%，高於全國平均值62.03%。含特殊選才管道攻入台大的有莊竣守及翁婉榆2人，另上清大、交大、政大及成大的學生各有1人，錄取「中」字輩大學及醫學大學等校的學生也近30人。

校長江春仁表示，仁武高中屬完全中學，不少念完國中部的學生均直升高中部，相當於獲得校內師長「雙倍的照顧」，學生就學安心，潛力也爆發。

其中錄取台大農化系的莊竣守，對師長的培育尤其感懷，莊竣守家裡三代同堂，爺爺和奶奶年邁體弱，兩個哥哥身體也不好，母親須全職照顧家人，家計全落在打零工的父親身上，他的壓力亦不小。

先後教過他的國中導師林修慶及高中導師陳彥杰都認為，莊竣守比同齡的孩子多了分成熟，也很努力向學，林修慶說，竣守本來缺乏自信，但國二參加科展，在蘇毓智老師悉心帶領下找到興趣，整個人改變很大。