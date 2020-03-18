繁星放榜 後壁高中可望創下首度錄取醫學系

109學年度大學繁星推薦今放榜，國立後壁高中學生楊松齡，以學測72級分(4科58級分)通過中山醫學大學第一階段申請，有機會成創校44年來，首名錄取醫學系者。

後壁高中今年繁星推薦有12名學生錄取國立大學，除楊松齡，另名學生吳珮蓉也以學測72級分(4科58級分)錄取國立成功大學職能治療學系。另外劉書辰錄取國立台灣師範大學物理學系、羅育聰錄取國立高雄大學財經法律學系、楊中平國立中央大學資訊工程學系等，成績相當不錯，

校方表示，楊松齡的哥哥也是後壁高中畢業，經繁星推薦錄取國防大學法律系，吳珮蓉則因鄰居告知偏鄉學子經由繁星錄取國立大學，而選擇就讀本校，今年兩人不負眾望也都以優異成績經繁星推薦進入頂尖大學。其中，楊松齡只要再通過第二階段面試，將是該校44年來首名醫學者。