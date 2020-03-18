大學繁星二信3台大3醫學系 她「順時中」矢志當牙醫師

今年大學繁星推薦榜單今天公布，基隆二信高中再創佳績，32人登上榜單，其中3位台大、3位醫學系，「頂大」幾乎全壘打。牙醫系今年首度納入第八類群進行第二階段篩選，洪千喜通過中山醫大第一階段篩選，最近頻見衛福部長陳時中對防疫的指揮若定大為仰慕，知道他是牙醫師，堅定她往牙醫發展的使命感。

二信「頂大」學校幾乎全部錄取，包括台大３位，清大２位，交大、成大、政大各1位，陽明及北醫大醫學系各1位。今年牙醫系首度納入第八類學群，該校洪千喜也順利登上首班列車，通過中山醫大第一階段篩選，將積極爭取第二階段篩選通過的機會朝自己夢想前進。

二信高中今年繁星推薦有3位錄取台灣大學，鄭至盛錄取台大電機工程系，陳昱璇錄取台大土木工程系，洪詩媛錄取台大農藝學系。蕭邦宸、楊雨築及洪千喜，分別通過陽明大學醫學系、台北大學醫學系及中山醫學大學牙醫系，3位都邁進第八類學群的二階段篩選，朝自己的「醫學之夢」前進。

鄭至盛大學學測成績獲知自己60滿級分後，就抱定以繁星推薦爭取自己想要的台大電機工程系，如今如願錄取，接下來的高中生活除了堅持好的態度持續充實自己的專業知識外，他也會發揮自己在班聯會及社團所學，奉獻自己學業以外的才能。