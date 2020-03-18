大學繁星放榜 北港高中上榜高達71%

大學繁星今天放榜，雲林北港高中學生表現優異，今年共有41位同學上榜，其中國立大學17位、醫學大學6位，繁星上榜高達71%，其中錄取國立大學暨醫學大學佔56.1%。

家住水林鄉的學生姚莉香，學測5科72級分，這次如願錄取台大外文系；她說，自幼對外文充滿濃厚興趣，認為語言是一種認識世界的管道與工具。

日前英文檢定TOEIC成績公布，她也高達955分，她說，透過看英文小說、新聞以及收看英文節目來提升英文能力，也謝謝學校教學環境風氣，讓她三年都沒有補習，並在老師的指導下，找到自己的興趣與未來方向。

另位大學學測5科71級分的鄭凱勻，TOEIC成績也高達960分，並如願錄取國立成功大學藥學系。

北港高中校長傅國樑表示，學校近三年以繁星考上頂尖大學人數年年攀升，顯示北高教學與輔導的成效，為鼓勵學生，教職員的小孩蔡介倫考上國立台北大學以及第一名成績的姚莉香，都獲得家長會贈送筆電1台。