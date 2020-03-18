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網球好手上台大 善化高中繁星添亮點
大學繁星推薦今放榜，國立善化高中學生古逸明錄取台大材料科學與工程學系，他也是國內青少年網球好手，近日還打算參加全中運，會打球也會讀書的他，成為全校亮點。
善化高中校長潘致強說，這次大學繁星共有110名學生報考，82人上榜，上榜率達75%，其中27人上國立大學，除古逸明上台大，李政德以4科46級分錄取中央大學機械工程、趙翊成4科48級分成大機械工程、蘇怡頻4科44級分陽明大學護理學系。
古逸明國中時就讀南科實中，學測時成績不錯可直升高中部，他報考該校體育績優班，不料在術科考試意外被刷下，經善化高中提供優渥獎學金爭取就讀繁星班，由安定國中網球教練施宏忠指導球技，在全國16歲最高排名為第14名，107年WILSON全國青少年網球錦標賽，與搭檔摘下男雙冠軍。
古逸明雖然喜歡打球，在校學業成績也不錯，運動、學業兩頭燒，功課也不讓家人擔心，有空就拿著課本自修或請教師長，這次以4科57級分在繁星推薦錄取台大材料科學與工程學系。
「還是先來打全中運再說。」有著陽光男孩氣息的古逸明笑說，未來大學功課勢必不輕鬆，打球就當成「興趣」好了，希望有機會出國繼續升學，但眼前還有全中運賽事，他會全力以赴爭取好成績。
「護理師是很有意義工作。」蘇怡頻說，她的阿姨就是護士，這次新冠肺炎，醫護人員相當偉大、辛苦，也希望未來有機會投入，貢獻一己之力。
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