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新化高中繁星110人上榜全國第三 55人錄取國立大學

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國立新化高中大學繁星推薦110人上榜，再創佳績。圖／新化高中提供
國立新化高中大學繁星推薦110人上榜，再創佳績。圖／新化高中提供

國立新化高中學生109學年度大學繁星推薦，共有110人錄取，人數居全國第三，其中55人上國立大學，成績優異再創高峰，連續6年有學生考上台清交成政等頂尖名校，今年成績更加亮眼。

21人錄取頂尖大學，學，包含台大1人，清大1人，交大1人，成大3人，政大3人，中央2人，中興3人，中山1人，中正2人，台師大2人，台北大2人等。

其中錄取台大生物產業傳播暨發展學系的洪瑞霙原新市國中畢業，以優異成績選擇新化高中，成績一直維持名列前茅，父母親均為公教人員也重視孩子教育，如願考取台大第一志願。

錄取國立交通大學傳播與科技學系的郭原銘，國中會考成績為5A，選擇新化高中就讀，一心想念傳播相關科系的郭生，如願錄取心中第一志願國立交通大學，兩人在校成績皆為前1%。

錄取成功大學政治學系的周佳靜和錄取中興大學歷史學系的吳秉叡，兩人國中會考成績雖然只有5B，但努力不懈，全力衝刺，也錄取頂尖大學。

家長會長許朝翔表示，感謝新化高中全體教師對學生的教導，才能有不斷創高峰的佳績。校長許宏明表示，今年繁星成績表現優異，感謝師長平日辛勤付出及行政團隊同仁齊力協助與輔導，犧牲假日或平日休息時間，輔導學生選填志願才能有優異的成績，也期勉所有學生上大學後能持續保持學習之心，未來貢獻所學，服務社會。

國立新化高中大學繁星推薦110人上榜，再創佳績。圖／新化高中提供
國立新化高中大學繁星推薦110人上榜，再創佳績。圖／新化高中提供

台大 繁星 會考

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