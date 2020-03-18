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新移民子女繁星拚醫學系：體認家人被病痛折磨的痛苦

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
治平高中學生莊佳穎（右２）繁星推薦通過國立陽明大學醫學系第一階段，李旆翔（右１） 、洪兆威（左２）、王韋翰（左１），則分別錄取台大藥學系、台大機械工程學系、台大土木系。記者高宇震／攝影
治平高中學生莊佳穎（右２）繁星推薦通過國立陽明大學醫學系第一階段，李旆翔（右１） 、洪兆威（左２）、王韋翰（左１），則分別錄取台大藥學系、台大機械工程學系、台大土木系。記者高宇震／攝影

109大學繁星推薦放榜，就讀桃園市楊梅治平高中的新住民子女莊佳穎，以學測成績56級分，繁星推薦通過國立陽明大學醫學系第一階段，可望成為杏林新秀。

莊佳穎媽媽來自中國江蘇省，經營家庭美髮廳，佳穎從小就在店裡幫忙媽媽招呼客人、幫客人洗頭、做雜務，幫媽媽分擔家事和照顧妹妹也都是佳穎的責任，體諒爸媽的辛苦因此造就了她獨立自主、善解人意的個性。莊佳穎表示，媽媽最喜歡說「不怕別人比我聰明，只怕別人比我還努力」，所以莊佳穎總是保持著要全力以赴、認真對待每件事的心。

小學四年級那年，佳穎媽媽突然倒下，家裡頓失依靠，無法開店，生計成了問題，莊佳穎說，「那時候掛了好幾次急診，轉了好幾家醫院，最後到榮總才診斷出免疫系統失調導致紅斑性狼瘡炎爆發，住院一個月，當時的媽媽口腔潰瘍、腎病變，狀況十分嚴重，和爸爸每天都哭」。經過治療後莊佳穎媽媽的病情逐漸好轉，使她體認到家人被病痛折磨的痛苦，醫生救治病人，可以讓病人及他的家人重拾笑容，因而決定要當醫生，用專業和自己溫暖的笑容，從身理和心理治癒病人，讓他們綻放笑容。

校方表示，此次治平高中，醫學系第一階段通過及台大4人，清交成政等12大國立名校27人，升學再創佳績。其中，李旆翔考取台大藥學系，他認為施比受更有福，高中三年兩度參加國際人道組織路竹會所辦理的偏鄉義診活動，本身就熱愛化學的他，在活動中與藥師接觸，了解到藥理專長能幫助許多人，因而立志當藥師。

錄取台大機械工程學系的洪兆威表示，從小的夢想就是成為工程師，頂著國中會考滿分5A++的光環進入了治平高中後，老師及家人的期待，成了他無形的壓力。卻在幾次段考成績卻不如預期，自己都差點失去信心。洪兆威表示，從高二起參加學校榮耀攻頂計畫，每天在學校主自學習至晚上十一點，並以｢機會在右手，命運在左手，努力在雙手｣為座右銘，因此才能一直努力到最後。

錄取台大土木系的王韋翰，來自重組家庭，但他表示，對於他而言，這份溫暖是更加倍的。母親在某次升遷機會中選擇放棄；父親選擇到更遠的地方工作，只為了讓他能有更好的學習環境。因此，王韋翰在升學路上從未讓父母操過心。他希望未來能以土木工程專業，為偏鄉的基礎建設盡一份心力。

台大 繁星

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