高一讀尼采超人哲學開竅 掌握讀書節奏通過陽明醫學系

109年大學繁星推薦今放榜，嘉義市嘉華中學有22人錄取，其中11人錄取國立大學，4人通過醫學系第一階段， 通過陽明醫學系的呂政儒坦言並非天資聰穎，還長期受偏頭痛困擾，高一讀了尼采有所領悟、想突破自己，才掌握到讀書節奏，未來希望投入神經科學研究。

嘉華中學校長陳俊榤表示， 學校今年學測成績逆勢成長，70級分以上學生達雙位數，有4名學生通過陽明丶北醫丶長庚丶馬偕醫學系第一階段， 還有多人分別錄取台丶清丶成丶政丶師大，他也呼籲學生除了學業，也要有服務社會熱情，成為溫暖的明日之星。

呂政儒說，父母親都沒有很顯赫高學歷，他國小成績也普通，就學期間甚至因為偏頭痛、焦慮症，曾連續多日丶甚至連2週沒辦法讀書，但是他內心總有一個想法，「我不能放棄」必須朝自己目標前進。

「 要掌握個人讀書精神狀況！」呂政儒指出，高一透過老師介紹認識尼采，突然對尼采「超人」哲學有興趣，從中更體悟到人若想成功，必須跳脫傳統思維丶框架，突破自己，同時應掌握自我精神狀況，在最佳狀況下大量閱讀，才能有效率汲取知識；他並透過閱讀哲學丶佛學經典，在睡前靜思丶打坐調整情緒，掌握到最好讀書節奏。