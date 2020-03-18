復旦高中繁星3台大8醫1階 護理媽媽、科學爸...是貴人

桃園市私立復旦高中有7位學生通過繁星醫學系第一階段評審，另外，岳長君錄取長庚大學中醫學系；另有3人錄取台灣大學，包括梁忠謀外文系、謝昀容化工系、吳定融土木系。

7位通過醫學系一階的學生有詹皇璽成功大學醫學系、宮郁宸陽明大學醫學系、唐微欣陽明大學牙醫學系、郭蕙誼台北醫學大學醫學系、高一夫中國醫藥大學醫學系、李哲陽高雄醫學大學醫學系、劉俊彤長庚大學醫學系。

通過台北醫學系學生郭蕙誼17年前經歷了一場生死拔河，很幸運遇到用心救治、細心照顧的醫護人員，因此想將所有的感謝化為行動，報考醫學系，將來成為別人生命裡的暖陽。

劉俊彤通過長庚大學醫學系一階，母親是護理人員，時常在下班後分享醫院大小事，也曾與台灣路竹會的醫師到山區義診，讓他了解從醫是件捨己為人、無私奉獻的事，醫療人員真的很辛苦、偉大，期盼自己也能成為一名醫療人員。

劉俊彤慶幸自己能在高一時就有目標，在學校老師們指導與付出下，很開心繁星中通過醫學系的第一階段，可以朝自己的目標向前邁進。

通過高雄醫學大學醫學系李哲陽說，不諱言他在復旦國中部時不太認真，常因一點小事就發脾氣，是老師眼中的問題學生，但對生物科情有獨鍾，升上高中後在老師們細心教導下，成績突飛猛進，並把可以接觸生物知識及救人的醫學系列為目標，這次學測滿級分，他期許能成為有醫德的醫生。

錄取台大化工系謝昀容表示，父親在小學任教常教她用科學的角度看世界，進而培養她在數理的興趣與敏感度。「生活中的科學知識總讓我驚奇不已」，她透露高中化學老師用各種有趣的比喻和舉例將課程內容生活化，讓她對死板艱澀的學科改觀。

謝昀容說，報名繁星時她填了幾個與化學相關的學系，很開心進入台大化工系，讓她能更深入瞭解這方面的知識，並且脫離理論的框架，將知識擴展到多元應用。她期許未來能運用所學，為台灣的化工市場做出貢獻。

梁東謀錄取台大外文系，很多人他「4科60滿級分為甚麼不讀法律系?」，他認為做自己內心真正想做的事才是最重要的。日本女偶像藝人与田祐希的話「別人是別人，自己是自己」，對梁東謀的影響很大，他認為自己己就是一直保持這樣的精神努力學習「去做自己想做的事，去完成自己的夢想」。

梁東謀的父親之前在外商公司上班，不時教他一些英文片語。媽媽在印度餐廳上班，常常分享一些印度的單字和文化，他們點燃他對語言和文學的興趣，也因此從小就喜歡看書，特別是英文小說，「典雅流暢的文字散發隱隱微光，對我產生了極大的吸引力」，他除了閱讀英文文學作品，還透過日本團體乃木坂46的歌曲中自學日文，藉由豐富的影集中自學西班牙文和德文。

面對最喜歡的語言和文化，梁東謀以「日日精進」做有自己的座右銘，目標是大學畢業前學會5種語言。