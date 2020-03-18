大學繁星放榜 新豐高中錄取率7成創新高

大學繁星今天放榜，台南新豐高中共有55人上榜，錄取率達7成創新高，其中25人更錄取國立大學，新豐高中校長陳惠珍表示，今年透過繁星錄取的學生多數是就近入學，這些學生節省很多的通勤時間，加上學校活動相當多元，提供孩子適性學習的機會，所以選擇就近入學有很大的優勢。

校方指出，學生郭捷琳以歸仁國中1A4B成績就近入學，在學校參加養蜂社，深受蜜蜂勤奮工作的影響，平時課餘有3天在打工，其他時間都用功讀書，善用時間的結果，成功錄取國立中山大學社會學系。

錄取高雄師範大學教育系的魏文星，1年級參加天文社、2年級羽球社、3年級籃球社，2年級時還擔任糾察隊大隊長，高中生活多彩多姿。他表示，擔任大隊長期間讓他學會如何與師長互動、管理同學，因此受益良多。他也因母親是國小老師，所以選擇高雄師範大學教育系，跟隨母親的腳步，未來想擔任教職工作。

校方指出，錄取國立宜蘭大學的郭政穎，母親也是該校進修部3年級同學，今年母子在校學習教學相長，將同時從新豐高中畢業。另校排2%的雷旻娟則錄取政大財政學系，雷同學是校內老師的女兒，因父親是政大畢業，所以她第一志願也填政大，希望當父親的學妹成為政大人。