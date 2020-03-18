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大學繁星放榜 建臺賴冠愷通過台大醫學系第一階段

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
私立建臺高中賴冠愷(左)通過國立台灣大學醫學系第一階段，翁若軒(右)錄取台大會計學系。圖／建臺高中提供
私立建臺高中賴冠愷(左)通過國立台灣大學醫學系第一階段，翁若軒(右)錄取台大會計學系。圖／建臺高中提供

大學繁星入學今天放榜，苗栗市私立建臺高中表現亮眼，共有31名學生錄取，其中學測滿級分榜首賴冠愷通過國立台灣大學醫學系第一階段，有機會創下苗栗區就近入學最佳成績，另外謝綺榕通過國立陽明醫學大學醫學系、翁若軒錄取國立台灣大學會計學系。

建臺高中指出，校內共有66人報名繁星，通過及錄取共31人，其中16人通過錄取國立大學，包括賴冠愷通過台大醫學系、謝綺榕通過陽明醫大醫學系、翁若軒錄取台大會計學系、宋柏廷錄取交大土木工程學系、黃子祐錄取清大電機工程學系、彭苡程錄取成大系統及船舶機電工程學系、梅瑜然錄取政大地政學系的表現最突出；另外錄取中央大學2人、台師大、中山大學、中興大學、中正大學、海洋大學、台中教育大學、宜蘭大學各1人。

通過台大醫學系第一階段的賴冠愷3年前國中會考也拿到苗栗縣「榜首」，他從國一開始就對醫學有初淺接觸，參加幾次中西醫學相關研習，聽專業醫生分享醫學知識及職場經驗，深感醫師的使命感，再加上此刻全球面臨新冠肺炎的嚴重威脅，幾經思考後，決定朝醫學領域發展，期勉自己有機會也能為醫療體系貢獻一份心力；賴冠愷說，第二階段面談才是關鍵，將會全力以赴。

通過陽明醫大醫學系的謝綺榕表示，她曾參加台北醫學大學辦的醫學營，當時就對醫學系留下濃厚興趣，3年來也努力讀書，期盼實現理想，成為一名懸壺濟世的醫生，她很感謝學校安排念醫學系的學長、學姐利用假日回校分享複試經驗，讓他們能理出準備方向及複試技巧。

錄取台大會計學系的翁若軒說，她從小就喜愛閱讀，對數字也敏感，受母親當會計的影響，且覺得這項工作發展非常符合自己的個性，能順利錄取台大會計學系，她相當開心，希望將來能成為一名優秀的會計公職人員。

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