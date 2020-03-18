旭光高中52人摘星亮眼 腦麻生拚進北市大

大學繁星推薦放榜，南投縣立旭光高中達20人錄取國立大學，其中不乏交大、政大、台師大及及中字輩大學等國立校系，其中學生紀星安雖是腦性麻痺患者，但克服生理疾病，成功錄取台北巿立大學，未來想朝法界發展，並幫助弱勢。

旭光高中指出，今年大學繁星推薦放榜，校內共52人錄取其心目中的校系，其中考取國立大學的學生達20人，校方和家長會長李正裕也頒發獎金給考取頂尖大學的學生，希望勉勵他們升學後能再接再厲，在大學校園持續發光發熱。

今年錄取生中，以李俊廷、廖佩伶分別錄取交大電機系、政大社會系最為亮眼，而他們2人均是從旭光高中國中部直升的學生，就近入學有更充裕的時間運用，除穩定讀書，也維持其休閒喜好，像李透過運動調劑身心，廖則是標準動漫迷。

只不過，李俊廷學測成績4科56級分、校排1%，繁星推薦足以錄取台大，但他卻捨台大選交大，他表示，想去科學園區從事程式設計，哥哥又在交大研究所，因此追隨前往求學；廖則盼成為社會學研究員或公務員，所以選擇政大社會系。

而考取台北巿立大學的紀星安因罹患腦性麻痺，行走得依靠助行器，但他沒氣餒，他說，因行動受限就沒補習及晚自習，但善用網路資源彌補學習落差，導師賴玉華和同學也很幫忙，助他安心學習，未來盼多學習法律相關知識幫助弱勢者。

此外，錄取中央大學、東吳大學的「新住民二代」馬宇玄、周昱秀，以及海洋大學的陳綉靜、義守大學的洪羚瑋因家庭因素，生活困窘，但對學習仍積極進取，衝破人生逆境，盼成為經濟學者、土木工程師或考取公職，改善家境也幫助他人。