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繁星放榜！興國高中43人上榜 63趴醫大及國立

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
109年繁星推薦今放榜，台南新營興國高中錄取及通過有43人，27人是國立大學和醫學大學。圖／學校提供
109年繁星推薦今放榜，台南新營興國高中錄取及通過有43人，27人是國立大學和醫學大學。圖／學校提供

109年繁星推薦今放榜，台南新營興國高中錄取及通過有43人，其中27人是國立大學和醫學大學，比率約63%。

興國高中教務主任黃向吟說，該校繁星醫學系第一階段通過者有5人，蔡杰倫(台大醫學系)、邱亭維(長庚醫學系)、黃歆茹(高醫醫學系)、王致剴(中國醫學系)、柯柏勳(北醫牙醫系)。

另外，還有張凱瑞錄取台大資工系、吳紹瑜清大材料系、蘇信銘交大電機系、沈峻嘉成大電機系、吳尚宇成大化工系、沈思妤政大德文系等，共計通過或錄取醫學及其他校系共計43人，繁星推薦成果亮眼。

其中，蘇信銘家住嘉義縣六腳鄉，他說，當初選擇讀興國高中，是喜歡這裡教學環境，即使上學來回通勤得花2小時，還是無怨無悔，很感謝作文老師李育冠教導。

錄取台大資工的張凱瑞表示，高一經常參與各種機器人比賽，忙準備以致於學業成績日漸低落，自己卻渾然不覺。高二帶學弟們出賽前，卻忽略月考準備，結果成績慘不忍睹，經歷這個事件後，下定決心要在顧好課業的前提下參與競賽，終於在繁星上榜。

錄取政大德文的沈思妤，考前因身體不適與心理因素頻繁進出醫院，心情很忐忑，幸學測成績不錯，錄取理想校系。

109年繁星推薦今放榜，台南新營興國高中錄取及通過有43人，27人是國立大學和醫學大學。圖／學校提供
109年繁星推薦今放榜，台南新營興國高中錄取及通過有43人，27人是國立大學和醫學大學。圖／學校提供

繁星 台大 政大

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