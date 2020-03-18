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繁星入學竹山高中錄取達八成 偏鄉連5年考上台大

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
國立竹山高中今年報名繁星入學共79名，錄取率達八成，其中國立就有22人之多。圖／竹山高中提供
國立竹山高中今年報名繁星入學共79名，錄取率達八成，其中國立就有22人之多。圖／竹山高中提供

國立竹山高中雖位於偏鄉，但每年大學繁星放榜都有不錯表現，今年再有曾玫禎學測4科54級分，配合校內排序，如願考上台大外文系，已連續第5年均有學生考上台大的紀錄外，全校報名79名，錄取63名，錄取率達80%，其中國立就有22人之多。

竹山高中校長陳漢銘表示，竹山高中係一所優質的社區高中，感謝老師的辛勤教導，辦學受到社區家長及學生肯定，有意入學的優秀學生應把握機會，才不會錯失繁星升學卓越大學的機會。

校方指出，除曾玫禎同學錄取台灣大學外文系，因近年來醫藥類轉趨熱門，繁星升學共有莊孟原同學等7名學生上私立大學藥學、生物醫學、護理、物理治療、醫檢等學系，是今年升學之一大特色；另有同學丁全雍5科66級分，黃俊穎自然組4科採計53級分數學及自然滿級分，因是轉學生，可惜未具繁星資格，但仍有機會在下一階段推甄申請上卓越大學。

國立竹山高中今年報名繁星入學共79名，錄取率達八成，其中國立就有22人之多。圖／竹山高中提供
國立竹山高中今年報名繁星入學共79名，錄取率達八成，其中國立就有22人之多。圖／竹山高中提供

繁星 升學 台大

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