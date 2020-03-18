繁星入學竹山高中錄取達八成 偏鄉連5年考上台大

國立竹山高中雖位於偏鄉，但每年大學繁星放榜都有不錯表現，今年再有曾玫禎學測4科54級分，配合校內排序，如願考上台大外文系，已連續第5年均有學生考上台大的紀錄外，全校報名79名，錄取63名，錄取率達80%，其中國立就有22人之多。

竹山高中校長陳漢銘表示，竹山高中係一所優質的社區高中，感謝老師的辛勤教導，辦學受到社區家長及學生肯定，有意入學的優秀學生應把握機會，才不會錯失繁星升學卓越大學的機會。