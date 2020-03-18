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大學繁星結果出爐 正心中學6位通過醫、牙學系

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
吳秉勳（右）職訪慈濟大學解剖學教授，因而對醫學感到興趣。圖／正心中學提供
吳秉勳（右）職訪慈濟大學解剖學教授，因而對醫學感到興趣。圖／正心中學提供

大學繁星推薦結果今天揭曉，雲林正心高中表現優異，報考第八類學群的6位同學，第一階段篩選全數通過，一到七類學群有32位學生如願正式錄取各大學，比去年增加12位。

學生吳政龍、鄭光詔、林盈如、林昱余分別通過長庚大學、成功大學、中山醫學大學、陽明大學的第一階段醫學系的篩選；林威宏、吳秉勳分別通過高雄醫學大學、台北醫學大學的第一階段的牙醫系的篩選。

鄭光詔學測四科60級分，他說，讀高中以來不曾找校外的老師補習過，高一成績並非頂尖，但跟著學校的規劃慢慢進步，當初以5%的成績申請繁星，覺得希望不大，今天如願通過第一階段成大醫學系的篩選讓他很開心。

他說，自己對生物類科有高度興趣，會配合學校輔導室有系統的訓練，研究歷屆學長姐留下的「醫科觀止」，全力以赴迎戰第二階段的面試。

吳秉勳通過北醫大牙醫系第一階段，他與鄭光詔是好朋友，兩人曾因為學校課程，一起到花蓮慈濟大學訪問過解剖學教授，因而啟發對醫學的興趣。

而吳秉勳從國中以來，非常熱愛文學，每參加文學比賽都能拿到獎項；吳秉勳說，文學是他的興趣、醫學是未來專長，他會以醫生作家王溢嘉為目標前進。

錄取高醫大牙醫的林威宏，因為高一時參加大學的牙醫營隊，覺得非常有趣，再加上哥哥林威成，兩年前也是選擇就讀牙醫系，耳濡目染下，兄弟兩人有共通的話題，目標一致，希望能如願通過第二階段，一起努力。

李昱慶學測四科60級分，以繁星1%的好成績錄取台大社會系；林昱余則是校內1%的學生，在高二曾擔任學生會的議長，熱心參與公共事務，目標從醫，參加國防醫學院的測驗，得知通過繁星第一階段的篩選相當開心。

賴欣妤選擇念世新大學圖文傳播暨數位出版學系，主要是家裡務農，每次收成時，有感中盤商操作利潤，希望未來能創造自有品牌，替自己家中的農作物宣傳，賺很多錢，讓爸爸媽媽可以不要那麼辛苦。

音樂班李佳恩，也在今早確定錄取新加坡國立楊秀桃音樂學院。這次繁星計畫，正心中學加上特殊選才的3位學生，共計已經有36位學生，約10%的學生已如願錄取理想中的大學。

其中鄭冠欣和江庭瑜是同班同學，對於物理和數學很有興趣，不約而同選擇念電機系，未來相約一起往高科技產業努力。

林威宏（左）與哥哥林威成都以從醫為目標。圖／正心中學提供
林威宏（左）與哥哥林威成都以從醫為目標。圖／正心中學提供
鄭光詔（右）職訪慈濟大學解剖學教授，因而對醫學感到興趣。圖／正心中學提供
鄭光詔（右）職訪慈濟大學解剖學教授，因而對醫學感到興趣。圖／正心中學提供

繁星 牙醫 北醫大

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