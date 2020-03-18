影／中興大學繁星表現亮眼 錄取率將近5成

繁星推薦18日放榜，南投縣國立中興高中 131 名學生報名繁星，共錄取62 人，錄取率達 47.32%，33人上錄取國立大學，比率達53.22%，錄取台、清、交、政、成大學生達7人，經由二輪分發上榜的學生有19 人。

學生黃文馨就讀中興高中語文資優班，國中時便考量繁星升學優勢，以中興高中為第一志願。入學後，為了維持較佳的在校排名，自認為讀書像玩「極限挑戰」。雖然辛苦，但因扎實的基礎，反而「倒吃甘蔗」，比原本心中志願台師大還好，錄取台大外語系。

錄取交大運輸與物流管理學系的梅茵棋，家中開服飾店，需要幫忙整理倉庫，就近選讀中興高中。他感謝導師黃松富和其他老師用心指導，成績始終保持全班前3 名。學測前衝刺兩個星期，每天讀書超過10 個小時，雖然累也很有成就感。

學測54 級分的李岳家因國中會考失利，決心用功讀書，他養成課後複習的習慣，並記取失敗的經驗，如願錄取清大材料工程學系，達成心中的目標。

新住民子女湯妮臻就讀中興高中普通班，每天排出計劃表，預習、學習、複習一目了然。因為是住宿生，節省許多通勤時間，更抓緊傍晚時間把零碎的事情完成，就到教室晚自習，不玩手機，以第一志願錄取政大法律學系。

學生鄭凱穎父母很看重獨立思考，高中三年經歷許多挫折，一度失去學習的熱忱，迷茫過也徬徨過，但慶幸最後朝著目標前進，考取清華大學特殊教育學系。

熱愛運動的陳威傑和同為數理資優班的賴浥葶，是校內專題研究、科學營隊以及成果發表的靈魂人物，分別成大交通管理科學系及成功大學建築學系。

在校排名15%的游晨昕以第4 推薦順位錄取中興大學機械工程學系，他幼時聽力有問題，但努力克服學習和語言障礙，最感念家人和導師王嘉毅支持，他也會努力準備銜接大學課程，不會讓學習留白。