繁星放榜 嘉義女中4人通過醫學、牙醫學系面試

109年大學甄選入學繁星推薦今天放榜，嘉義女中共計27人順利錄取，其中有台大、政大、成大和清大等知名學校，另外還有4人通過第8學群(醫學系、牙醫學系)第一階段，將參加中國醫藥大學、高雄醫學大學、中山醫學大學和台北醫學大學的第2階段面試。

校方說，獲得佳績原因是高一開始有「城市探索」的校定課程，融入PBL的討論法，是醫學相關科系的面試方法，6到8人為一組，針對指定一題開放式討論，訓練學生邏輯、表達能力等。

寒假期間輔導室也啟動辦理PBL課程營隊，如協志高中、協同高中、後壁高中、麥寮高中學生有繁星或申請入學共同參與，截至目前已演練近30場次。同時也跨區域與台中一中共同合作，近期將前往台中兩校學生相互演練學習，希望跨校合作學生順利「摘星」，金榜題名。

校方指出，這次錄取校系相當多元，含括法律、經濟、電機工程、傳播學院不分系、會計、生命科學等，校內所有班級均規畫完整課程，提供孩子完整學習地圖，兼顧所有學科，並與大學合作規畫延伸課程，提供專題研究、探索學習、表達力增能及開設多元特色課程。

嘉女4月初將邀請師長、家長、專家進行校內大規模模擬面試，往年場次均高達近兩百場次。針對指考考生，各科教師按照同學優劣勢科目規畫衝刺進度。