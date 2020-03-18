感佩疫情醫護人員犧牲奉獻 高中生繁星錄取高醫醫檢

109學年度大學繁星推薦入學第1類至第 7類學群錄取今天公告，小港高中錄取93人，表現亮眼。小港高中校排名第一學生曾郁家，是台電班學生，就近申請繁星錄取了高醫醫學檢驗生物技術學系，他表示，因為在疫情中觀察感佩醫療人員奉獻的精神，及想為國家盡一份心力，所以想唸醫檢。

小港高中校長陳建民表示，今年有145名學生參加繁星，93人上榜，錄取國立大學的有32人。

曾郁家上的是小港高中與台電合作的「台電班」，家人希望他有一份安穩的工作。曾郁家很努力，校排是第一。在繁星申請過程中，校排前1%的可以填寫台大，但對生物有興趣的他，就近選擇高醫醫學檢驗生物技術學系。

陳建民表示，曾郁家是模範生，各項表現都很好，為了上台電，也常常練習拉單槓；個性隨和，人緣超好。