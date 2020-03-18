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平鎮高中繁星頂大50人2台大校史新高 張福臨北醫1階
桃園市立平鎮高中大學繁星推薦入學再創佳績，學生張福臨學測5科72級分寫下平鎮建校以來最高級分紀錄，繁星推薦通過臺北醫學大學醫學系第一階段，正專心準備二階面試。
校方表示，張福臨家境不好但是從來不放棄學習，國中會考以5A++滿級分選擇平鎮高中就近入學，高中3年每學期保持全校一名，獲得市府亮點計畫3年60萬元獎學金。
張福臨也是孝順的孩子，家人住院時他在醫院全心全力照顧，有空檔就在病房溫習功課，妥善利用時間。校方表示，他在學校的時候也會和同學分享讀書心得，幫同學解題。選擇醫學系，希望能守護家人和更多人的健康，讓病人都能有良醫和獲得充足的醫療資源恢復健康的生活。
平鎮高中王玟又、張晏瑜國中會考3Ａ2Ｂ一般般的成績進平鎮，兩人在老師指導下繁星拚上台大，王玟又表示進入平鎮高中以下定決心要更用功，並找到有效的讀書方法，這次學測以4科58級分創學校四科最高級分紀錄，繁星推薦錄取台大財務金融學系。
張晏瑜進入平鎮高中表現優異，不像會考3A2B進來的一般學生，他不僅在校成績好，參加桃竹苗學科能力競賽獲得生物科佳作，繁星如願進入台大機械工程學系。
除了張福臨、王玟又、張晏瑜，平鎮高中學生繁星還錄取成大2人、清大2人、交大2人、政大1人、中央4人、中興5人、中山2人、中正2人、北大3人、臺師2人等國立、私立優質大學共89人，包含張福臨3人，頂尖國立大學50人醫學系1人，無論是總錄取人數或是國立大學錄取人數都創下校史最佳成績。
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