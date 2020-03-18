去年破天荒增額7人...台大牙醫系今年繁星甄試人數不足

大學繁星推薦入學招生今天放榜，醫牙科系所屬的第8學群也公布通過第一階段篩選的名單，其中醫學系一階通過篩選人數有337人，與預計甄試人數相當，但牙醫學系一階僅70人通過篩選，比預計甄試人數少5人，台大牙醫系甚至出現通過一階篩選人數，與原訂招生名額一樣的情形。

甄選委員會指出，繁星推薦共分8類學群，第1類學群至第7類學群今天公告錄取名單。第8類學群，除了原有的醫學系外，牙醫系自今年起也加入，且該學群因報考人數眾、競爭激烈，今天僅公布一階篩選結果，後續仍要於4月15日至5月3日參與第二階段指定項目甄試（面試），5月11日前公告錄取名單。

甄選委員會說，今年第8類學群，醫學系一階通過篩選人數計有337人，與預計甄試的336人差不多，僅台北醫學大學醫學系微幅超額篩選1人。

但首度加入第8類學群的牙醫系，7所牙醫科系原預計在二階甄試75人，結果僅70人通過一階篩選，甄試人數不足5人。其中以台大牙醫系甄試人數不足2人（招生名額2人，預計甄試4人，結果一階僅通過2人），陽明牙醫系甄試人數不足3人（招生名額2人，預計甄試7人，但一階僅通過4人）。

值得一提的是，台大牙醫系去年才因考生的在校成績排名皆為全校前1％、且學測「國英數自」4科加總均為60滿級分，「比序比不出高下」導致破天荒增額錄取7人，創下台大紀錄；也導致今年起牙醫系改為第8類學群，考生須進行二階甄試。但改制首年，台大牙醫系卻發生甄試人數不足，通過一階篩選人數與招生人數一樣的情形。

甄選委員會則解釋，牙醫系發生甄試人數不足，主因是台大及陽明大學設有第8類學群選填志願數限制，考生僅能在醫學系及牙醫學系2系中擇一選填；加上多數考生選填醫學系，導致2校牙醫學系報考人數不足預計甄試人數。

根據大學招生委員會聯合會規定，第8類學群通過篩選的考生，必須參加二階甄試。考生若確診新冠肺炎、或因疫情滯留海外，視同放棄資格，其餘受影響考生可自費搭乘防疫車隊車輛至試場，由學校接手安排在符合防疫規格的「隔離試場」應試。