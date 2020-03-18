繁星放榜錄取率62.03％！1280缺額、113系無人錄取

109學年度大學繁星推薦入學招生今天放榜，第一類至第七類學群有1萬4613人錄取，錄取率62.03%，較去年略增0.65%。缺額1280人，有113個校系無人錄取，但有8校系增額錄取1人。

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大學甄選入學委員會表示，本次繁星推薦共68校參與招生，提供1萬6110個名額，比108學年度（1萬6371個名額）略減。符合校系規定檢定科目標準的考生才能參加分發比序，第一分發比序項目為在校學業成績全校排名百分比，其餘（如學測參採科目）由校系自訂。

繁星推薦分為八類學群，甄選委員會指出，第一類學群至第七類學群今天公布錄取名單。第八類學群除了原有的醫學系外，牙醫系今年也加入，通過一階篩選的考生仍須於4月15日至5月3日進行第二階段指定項目甄試（面試），5月11日前才知是否錄取。

甄選委員會統計，今天第一類至第七類學群有1萬5885個名額，有2萬3559名高中生報考，共計1萬4613人錄取，錄取率62.03%。外加名額則錄取170名原住民生，錄取率為89.95%。

今年也有八個校系增額錄取一人，包括台大電機系、台大藥學系、政大金融系社會組、東海大學國際經營與貿易系、東海大學工業工程與經營資訊系（智慧經營與管理組乙組）、大葉大學工程設計系、義守大學護理系及義守大學醫學影像暨放射科學系。

缺額方面，甄選委員會表示，今年第一類至第七類招生缺額1280個，較108學年度的1834個減少554個，以文化大學缺額198個、真理大學缺額123個較多；成大、政大、清大等公立大學也有缺額；另有113個校系無人錄取，包括九個公立大學校系、104個私立大學校系。

甄選委員會也表示，第一類至第七類學群分發錄取生無論放棄與否，一律不得報名大學個人申請入學及參加科技校院四年制申請入學第一階段篩選。