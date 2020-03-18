繁星放榜 台東高中61位學生錄取

大學甄選入學委員會今天公布109年繁星推薦錄取榜單，台東高中共96位應屆畢業生申請，上榜人數共達61位，上榜率為63.5%，錄取人數中約有5成比例錄取國立大學校系，較去年國立大學錄取率提昇近3成。

學校指出，今年學測成績各科頂、前標比率較去年大幅增長的狀況下，共有3位學生錄取台大，包括羅韋翔錄取化學工程學系、賴柏綸錄取生命科學系及許芷榕錄取數學系；另1人通過陽明醫學系的繁星入學第一階段，仍需第二階段的面試甄選才能確定是否錄取。

此外，今年東中錄取台清交成政學生人數達8人，錄取中興、中正、中央等大學學生共4名，亦有學生錄取國立台北大學法律學系司法組。

校長蔡美瑤表示，這次成績能夠這麼耀眼，全賴高三各班任課教師的辛勤指導，導師們事前在學生填選志願時的陪伴和心力投入，以及輔導室在升學輔導上提供的種種協助。