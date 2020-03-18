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考生注意！ 大學繁星推薦上午9時放榜 查詢網址看這裡

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
109學年度大學繁星推薦管道有68校參與招生，提供1萬6110個名額，今天上午9時公告第1至7類學群錄取名單和第8類學群通過篩選名單。本報資料照片
109學年度大學繁星推薦管道有68校參與招生，提供1萬6110個名額，今天上午9時公告第1至7類學群錄取名單和第8類學群通過篩選名單。本報資料照片

109學年度大學繁星推薦管道有68校參與招生，提供1萬6110個名額，今天上午9時公告第1至7類學群錄取名單和第8類學群通過篩選名單。

查詢繁星推薦榜單，請見 https://www.cac.edu.tw/star109/dispense.php

大學甄選入學委員會表示，109學年度繁星推薦招生管道共68校參與招生，提供1萬6110個名額，比108學年度（1萬6371個名額）略減。符合校系規定的檢定科目標準的考生才能參加分發比序，第1分發比序項目為在校學業成績全校排名百分比，其餘由校系自訂。

繁星推薦共分8類學群，甄選委員會指出，第1類學群至第7類學群將於3月18日上午9時公告錄取名單，考生可上網查詢；而第8類學群除了第一階段檢定和比序篩選，還需辦理第二階段指定項目甄試（面試），今天上午9時僅公布第一階段篩選結果。

甄選委員會表示，第8類學群除了原有的醫學系外，牙醫系自今年起，由第3類學群改至第8類學群，須比照醫學系，辦理二階甄試；通過醫學和牙醫系一階篩選的考生，仍須於4月15日至5月3日期間參加甄試，各校系將於5月11日前公告錄取名單。

繁星 牙醫 面試

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