考生注意！ 大學繁星推薦上午9時放榜 查詢網址看這裡

今年學測數學滿級分人數創新高受矚目，低分群人數也居五科之冠。數學老師認為，學生容易在升國小五年級與升國中這階段漏一拍，往後就容易全盤放棄。也有老師認為，長期下來，具備數學專業的小學老師太少，難清楚解釋每個概念與邏輯。

2020-03-14 13:03