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111年學測試辦考試4月24日登場 範圍為高一自然、社會

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
大考中心宣布，4月下旬針對高一生舉行111學年學測「試辦考試」，考試範圍是自然、社會科的高一範圍，目的是讓學生熟悉111學年新型大考，試答兼具選擇及非選題的「混合題型」及「卷卡合一」的新版答案卷。本報資料照片
大考中心宣布，4月下旬針對高一生舉行111學年學測「試辦考試」，考試範圍是自然、社會科的高一範圍，目的是讓學生熟悉111學年新型大考，試答兼具選擇及非選題的「混合題型」及「卷卡合一」的新版答案卷。本報資料照片

大考中心宣布，4月下旬針對高一生舉行111學年學測「試辦考試」，考試範圍是自然、社會科的高一範圍，目的是讓學生熟悉111學年新型大考，試答兼具選擇及非選題的「混合題型」及「卷卡合一」的新版答案卷。

大考中心表示，大考中心2月底已調查各高中，確定試辦考試於4月24日至30日舉行，高中職即日起至3月18日可像大考中心報名考試。大考中心於4月24日公布試題及答題卷後，高中職可在4月30日前自行安排施測、且把各校答題卷寄回大考中心，5月7日公布參考答案及試題解析。

大考中心表示，試辦考試是針對高一生。若高二及高三同學有意試作，可屆時至大考中心網站下載試題及答題卷自行練習，或是由學校協助自行辦理。

大考中心也表示，試後大考中心將抽樣全國391所高中、每校一到兩班，共約5萬份試卷，由大考中心閱卷和設定評分標準。閱卷後也會在網站上公告評分標準。沒被抽樣到的試卷由各校老師批改。大考中心試後預計會收集師生回饋，做為未來調整參考。

大考中心也強調，試辦考試的目的在於提供學生試作素養導向試題與新式答題卷，考試結果並非正式學習評比。測驗範圍只有高一必修，且因學校排課規劃，學生未必修習過測驗範圍內所有內容，因此成績的高低不具參考或分析意義。

學測 素養

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