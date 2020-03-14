學測數學低分群最多 這兩階段學習容易「漏一拍」

今年學測數學滿級分人數創新高受矚目，其實低分群人數也居五科之冠。數學老師認為，學生容易在升國小五年級與升國中這階段「漏一拍」，往後就容易全盤放棄。也有老師認為，長期下來具備數學專業的小學老師太少，難清楚解釋每個概念與邏輯。

今年學測數學滿分人數超過1.4萬創新高，但大考中心統計，數學低於底標的零到三級分人數超過1.5萬，比其他四科都多。低分群次多的英文科也只有1萬人。學測期間參與即時解題的基隆女中數學老師方璞政說，今年全卷無難題，許多題目用國中所學也可解。數學科普網站「數感實驗室」創辦人、台師大教授賴以威認為，這顯示不少孩子連解題意願都無，對數學完全沒自信也沒興趣。

台大數學系特聘教授李瑩英說，數學考的簡單仍有人拿不到分數，反映有些學生基本能力不夠。這科低分群人數多，是因數學是一前後連貫緊密、論理非常嚴謹的學科，學生在某階段漏一拍，往後容易跟不上，最後選擇放棄。

有關哪些階段的學習最易「漏拍」，賴以威說，小學四年級到五年級是一關卡，國小到國中又是一關卡，因為在這些階段，數學課本開始出現未知數，進入抽象思考層次。

方璞政也說，小學是奠基數學興趣與基本概念的階段。不過有小學老師學生時期選讀社會組，念了相關科系而成為老師。長期下來，具備數學專業的小學老師太少，偏偏數學較抽象，若非通盤了解，恐難清楚解釋每個概念與邏輯。

李瑩英說，數學是所有量化知識的基礎，也是用於溝通抽象觀念和邏輯的學問，如果完全不會，將失去很多未來能發展方向。她建議建置各階段學生的數學能力指標，讓師生了解一定要學會的能力。另要體認學生的學習有快有慢，教育者盡量按他們的步調因材施教，把每個學生的信心建立起來。

李瑩英說，如果高分群有能力也有意願學更多，教育者也要給予足夠資源。學測如今是重要的篩選人才工具，易讓高中生不斷熟練考試，考後就不學習。但學測數學的範圍在縮減，未來只考高一、高二內容，銜接到理工科系會有落差，最後弱化了台灣前端人才競爭力。