快訊

美國49州都中鏢！只有這州還沒有確診案例

萬華公寓清晨惡火釀6死 住戶5男1女搶救無效宣告死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學測數學低分群最多 這兩階段學習容易「漏一拍」

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年學測數學滿級分人數創新高受矚目，其實低分群人數也居五科之冠。圖為今年大學學測考場。本報資料照片
今年學測數學滿級分人數創新高受矚目，其實低分群人數也居五科之冠。圖為今年大學學測考場。本報資料照片

今年學測數學滿級分人數創新高受矚目，其實低分群人數也居五科之冠。數學老師認為，學生容易在升國小五年級與升國中這階段「漏一拍」，往後就容易全盤放棄。也有老師認為，長期下來具備數學專業的小學老師太少，難清楚解釋每個概念與邏輯。

今年學測數學滿分人數超過1.4萬創新高，但大考中心統計，數學低於底標的零到三級分人數超過1.5萬，比其他四科都多。低分群次多的英文科也只有1萬人。學測期間參與即時解題的基隆女中數學老師方璞政說，今年全卷無難題，許多題目用國中所學也可解。數學科普網站「數感實驗室」創辦人、台師大教授賴以威認為，這顯示不少孩子連解題意願都無，對數學完全沒自信也沒興趣。

台大數學系特聘教授李瑩英說，數學考的簡單仍有人拿不到分數，反映有些學生基本能力不夠。這科低分群人數多，是因數學是一前後連貫緊密、論理非常嚴謹的學科，學生在某階段漏一拍，往後容易跟不上，最後選擇放棄。

有關哪些階段的學習最易「漏拍」，賴以威說，小學四年級到五年級是一關卡，國小到國中又是一關卡，因為在這些階段，數學課本開始出現未知數，進入抽象思考層次。

方璞政也說，小學是奠基數學興趣與基本概念的階段。不過有小學老師學生時期選讀社會組，念了相關科系而成為老師。長期下來，具備數學專業的小學老師太少，偏偏數學較抽象，若非通盤了解，恐難清楚解釋每個概念與邏輯。

李瑩英說，數學是所有量化知識的基礎，也是用於溝通抽象觀念和邏輯的學問，如果完全不會，將失去很多未來能發展方向。她建議建置各階段學生的數學能力指標，讓師生了解一定要學會的能力。另要體認學生的學習有快有慢，教育者盡量按他們的步調因材施教，把每個學生的信心建立起來。

李瑩英說，如果高分群有能力也有意願學更多，教育者也要給予足夠資源。學測如今是重要的篩選人才工具，易讓高中生不斷熟練考試，考後就不學習。但學測數學的範圍在縮減，未來只考高一、高二內容，銜接到理工科系會有落差，最後弱化了台灣前端人才競爭力。

學測 台大

延伸閱讀

學測重考生和數學滿分人太多 藍委要教育部檢討

「害」大家學測考太好 台灣教育迷思 逼走大考中心主任

學測試考延期 4月24-30日間舉行

1萬多人英文0分...誰該下台？

相關新聞

學測數學低分群最多 這兩階段學習容易「漏一拍」

今年學測數學滿級分人數創新高受矚目，其實低分群人數也居五科之冠。數學老師認為，學生容易在升國小五年級與升國中這階段「漏一...

身心障礙考生權益不足 監委促教育部檢討改進

在全國性大學入學考試中，有生理障礙需求考生得申請延長考試時間，但延長時間固定，未依學生身心障礙程度及個別需求差異進行合理...

高中特色群科甄選 受理報名至3月20日

109學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，3月16日至20日受理報名。教育部表示，甄選採「術科甄選」，且不受國中...

繁星報名 牙醫系今年要面試

今年大學繁星推薦入學管道六十八校參與招生，提供一萬六一一○個名額，昨起受理報名。牙醫系今年起由第三類學群改至第八類學群，須比照醫學系辦理二階甄試（面試），若報考醫牙兩系考生在二階甄試期間確診新冠肺炎被隔離或因疫情滯留海外，比照個人申請，視同放棄資格，其他學類考生則不受影響。

大學繁星入學1萬6110個名額今起受理報名 牙醫系須面試

109學年度大學繁星推薦管道共有68校參與招生，提供1萬6110個名額，今天起受理報名；其中，牙醫系也從今年起，由第三類...

武漢包機載回考生 教育部允保障升學權益

中國國民黨籍立委林奕華今天表示，昨天深夜到今天凌晨抵台的第二批武漢包機包含今年大學考生，相關甄選權益應受保障。教育部長潘...

學測重考生和數學滿分人太多 藍委要教育部檢討

今年學測數學滿級分人數超過1.4萬創新高，大考中心主任張茂桂為負行政責任請辭。國民黨立委林奕華今天在立法院質詢時表示，近...

滯留湖北竹女高三生趕上包機返台了！預計可趕上二階面試

新竹女中一名高三學生Cindy農曆年期間與家人回大陸湖北省探親，卻遇上新冠肺炎疫情遭滯留，導致大學個人申請二階恐難以面試...

大學繁星推薦開放報名 牙醫系新增甄試項目

109學年度大學繁星推薦管道共有68校參與招生，提供1萬6110個名額，今天起受理報名，牙醫系則自109學年度起，由第3...

見習醫師開面試完勝坊4.5萬招生 施景中：找嘸璞玉

防疫當頭，一群自稱經驗豐富的見習醫師群，在清明連假期間打算開設一個「醫科面試完勝工作坊」。報名費一人為4萬5000元，早鳥可便宜一萬，收取3萬5000元的費用，消息一出，令台大名名婦產科醫師施景中凌晨於臉書發言，認為這樣的方式找不到璞玉，且恐助長排擠貧窮學生進入醫科的可能。

公民時事題／家長可請「防疫照顧假」 是何種勞動意義？

一、時事掃描：基於防疫的必要措施，中央流行疫情指揮中心決議，高中以下學校延後至2月25日開學。2月11日至2月24日期間如有照顧12歲以下學童之需求

長庚大學祭出7千萬延攬優秀新生 最高可領100萬

桃園長庚大學設有醫學院、工學院及管理學院等，長期與台塑企業、長庚醫院及其他產業機構產學合作，為招攬更多優異學生，今年首次...

熱門新聞

震驚文壇！詩人楊牧辭世 享壽80歲

音樂系轉考公職！她蒐資料上癮 身障特考高考雙榜

名詩人楊牧辭世東華大學不捨 楊牧書房留珍貴手稿

離諾貝爾桂冠最近的台灣詩人 楊牧把花蓮寫進台灣文學

Cheers雜誌辦學績效評比出爐！朝陽科大稱霸私立科大

倡自由學風 楊牧協助創辦台灣第一所沒有鐘聲的大學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。