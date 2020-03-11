大學繁星入學1萬6110個名額今起受理報名 牙醫系須面試

109學年度大學繁星推薦管道共有68校參與招生，提供1萬6110個名額，今天起受理報名；其中，牙醫系也從今年起，由第三類學群改至第八類學群，須比照醫學系辦理二階甄試。

根據大學繁星推薦入學招生簡章規定，全程就讀同一所高中的應屆畢業生，且高一、高二在校學業成績的全校排名百分比符合大學規定，且參加學科能力測驗等大學校系訂定的考試，可由就讀學校推薦，報名繁星推薦管道。

大學甄選入學委員會今天表示，109學年度繁星推薦招生管道今明受理報名和繳費，共有68校參與招生，提供1萬6110個名額，比108學年度1萬6371個名額略減。

報名考生須符合報名校系規定的學科能力測驗、高中英語聽力測驗、術科考試等檢定科目標準，才能參加分發比序，第1分發比序項目為「在校學業成績」全校排名百分比，其餘分發比序項目包括學測單科科目級分、部分科目的級分總和等，由各校系自訂。

甄選委員會指出，繁星推薦共分八個學群，第一類學群至第七類學群將於3月18日公告錄取名單，而第八類學群除了第一階段檢定和比序篩選，還需辦理第二階段指定項目甄試（面試）。

甄選委員會表示，第八類學群除了原有的醫學系外，牙醫系也自109學年度起，由第三類學群改至第八類學群，因此須比照醫學系辦理二階甄試，醫牙校系將於4月15日至5月3日期間辦理甄試，各校將於5月11日前公告錄取名單。