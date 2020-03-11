快訊

民眾黨蔡宜芳、張益贍 周刊爆料上摩鐵

股市暴起暴跌嚇壞投資人 顧立雄送給散戶八字訣

見習醫師開面試完勝坊4.5萬招生 施景中：找嘸璞玉

聯合新聞網 / 綜合報導
施景中認為透過這樣的醫科面試惡補找不到真正的璞玉，且恐助長排擠貧窮學生進入醫科的可能。照片擷自施景中臉書
施景中認為透過這樣的醫科面試惡補找不到真正的璞玉，且恐助長排擠貧窮學生進入醫科的可能。照片擷自施景中臉書

防疫當頭，一群自稱經驗豐富的見習醫師群，在清明連假期間打算開設一個「醫科面試完勝工作坊」。報名費一人為4萬5000元，早鳥可便宜一萬，收取3萬5000元的費用，消息一出，令台大知名婦產科醫師施景中凌晨於臉書發言，認為這樣的方式找不到璞玉，且恐助長排擠貧窮學生進入醫科的可能。

施景中說，自己以前也領過清寒獎學金，他不贊成用這樣的方式錄取學生，且報名費好貴，「這樣只有有錢人家的子弟才能報名吧？」他認為，如果醫科學生都經過這樣的惡補，在面試過程中不斷揣摩醫學系老師的口味，以爭取醫學系面試錄取的機會，「我覺得有點哀傷」。施景中感慨，還是以前的聯考制度好，起碼窮人家的學生還比較有機會上。

面對競爭激烈的國內醫科考試，施景中認為「真正的品德，不是靠惡補來的，如果是我當考官，我倒是希望可以找到真正的璞玉，那熾熱的學習熱誠，沒有矯揉造作的辭令，更沒有身家的考慮。只是現在的甄選方式，好像會讓這些人越來越難錄取了。」

該工作坊長達四天的補習內容，除對一般面試流程逐一解析之外，還針對近期的新冠肺炎開設課程，稱能用最簡化的專業術語，讓學員能輕鬆回答這個必考題，此外還有兩天的時間是自由參加的諮詢輔導，地點則選在高雄的駁二共創基地。

許多網友紛紛在施景中的臉書下方留言，不少過來人深有同感地說，還好有當年的聯考制度，否則的話是不可能上的，認為現在的考試只會加深「上品無寒門，下品無世族」的現象加劇，不少人贊成應回歸聯考，減少這種看身家考試的現象發生。也有女醫師說，以現在的面試方式，沒有美貌也沒有身材的女學生，看照片就直接被放到不錄取區。

該工作坊一出，讓國內許多醫師也轉分享，也有網友認為，這群見習醫師從另一方面來看具備商業模式的好頭腦，認為以此開啟副業，也是創業的一種方式。也有醫師玩笑回應：「這時候要逆向思考，這筆錢就自己賺起來。」施景中對此也親自回應：「賺不下去啊，那是多少父母的血汗錢？」、「假如讓我來辦，一定免費幫窮學生。可惜我沒有這種時間。」

施景中 新冠肺炎 醫學院 補習

延伸閱讀

台大婦產科名醫堅信「胎夢」 女嬰綺綺奇蹟重生

撤回陸配子女入境政策 台大醫施景中讚：謝謝陳時中以一擋百

明年台大醫學系個人申請 筆試成績前100名才可參加口試

搶學生！醫學系甄選名額都占6成以上 僅台大例外

相關新聞

見習醫師開面試完勝坊4.5萬招生 施景中：找嘸璞玉

防疫當頭，一群自稱經驗豐富的見習醫師群，在清明連假期間打算開設一個「醫科面試完勝工作坊」。報名費一人為4萬5000元，早鳥可便宜一萬，收取3萬5000元的費用，消息一出，令台大名名婦產科醫師施景中凌晨於臉書發言，認為這樣的方式找不到璞玉，且恐助長排擠貧窮學生進入醫科的可能。

公民時事題／家長可請「防疫照顧假」 是何種勞動意義？

一、時事掃描：基於防疫的必要措施，中央流行疫情指揮中心決議，高中以下學校延後至2月25日開學。2月11日至2月24日期間如有照顧12歲以下學童之需求

長庚大學祭出7千萬延攬優秀新生 最高可領100萬

桃園長庚大學設有醫學院、工學院及管理學院等，長期與台塑企業、長庚醫院及其他產業機構產學合作，為招攬更多優異學生，今年首次...

醫學士+電資專長！ 陽明醫「醫師工程師組」個申招10人

陽明大學醫學系今年首創「醫師工程師組」，個人申請入學預計招收10位名額，錄取生將於大一、大二階段在交大修讀基礎醫學與電機...

181人棄港學籍 申請返台念大學

受反送中運動、新冠肺炎疫情影響，不少前往香港求學的國內頂端學生，本學期紛紛返台求學。過去，國內大學常遭批評國際化不足、競爭力落後，很多頂尖高三生都往「外」跑，台灣留不住人才，如今卻因反送中和新冠肺炎疫情的效應，反而「撈到」頂尖的「港漂」學生返台轉學。

成大醫學系李柏錦 當選世界醫學生聯盟會長

成大醫學系李柏錦赴盧安達參加第69屆世界醫學生聯盟大會，擊敗眾多競爭者，高票當選第70屆「世界醫學生聯盟」會長，他透過臉...

教部：因疫甄試外加 不占分發名額

受新冠肺炎影響，卅五名高三生通報滯留陸港澳，恐無法參加大學個人申請面試。大學招聯會前天開會，決議以外加名額方式處理。教育...

二階甄試出「疫」外 個案另採配分

新冠肺炎疫情衝擊大學考招。大考中心昨說，原定四月中要對高一生施測的一一一學年學測試辦考試，延到四月廿四日到卅日間舉行；大學招聯會說，若個別考生因疫情而無法參加個人申請二階甄試，甄試項目可免面試、筆試或實作，改採「學測＋書審」調整配分，將以外加名額錄取。

嘉縣13人學測優異 翁章梁表揚

今年大學學測成績公布，嘉義縣立竹崎及永慶兩所完全中學共有13名學生學測成績優異，大多是從國中直升高中的六年一貫學生，證明留在家鄉讀完全中學也有好表現，升讀理想大學，縣長翁章梁昨天在縣府接見表揚，期勉學生升讀大學是人生重要關鍵，培養興趣很重要。

競爭太激烈...大學醫牙科系遇肺炎停課「仍須辦面試」

新冠肺炎疫情為今年大學申請入學投下變數。大學招聯會今天召開常委會宣布，若大學校系在甄試期間達停課標準，且無備援試場者，除...

因肺炎滯陸高三生二階甄試取消筆面試 以外加名額錄取

新冠肺炎疫情為今年大學申請入學投下變數。大學招聯會今天召開常委會，若大學校系因疫情發生停班停課，校系可改於備援試場、或安...

學測試考延期 4月24-30日間舉行

中小學延後兩周開學，大考中心表示，原定4月中旬要對高一生施測的111學年學測試辦考試，延到4月24日到30日間舉行，考試範圍是自然、社會科的高一範圍，考試目的是讓學生熟悉111學年新型大考。教師團體表示，希望學測其他科試辦考試能逐步到位，讓師生了解各科新題型，並讓多一點高中老師參與命題檢核，以免出現超綱現象。

熱門新聞

QS世界大學排名 北科大工程5學科排名大躍進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。