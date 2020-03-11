見習醫師開面試完勝坊4.5萬招生 施景中：找嘸璞玉

防疫當頭，一群自稱經驗豐富的見習醫師群，在清明連假期間打算開設一個「醫科面試完勝工作坊」。報名費一人為4萬5000元，早鳥可便宜一萬，收取3萬5000元的費用，消息一出，令台大知名婦產科醫師施景中凌晨於臉書發言，認為這樣的方式找不到璞玉，且恐助長排擠貧窮學生進入醫科的可能。

施景中說，自己以前也領過清寒獎學金，他不贊成用這樣的方式錄取學生，且報名費好貴，「這樣只有有錢人家的子弟才能報名吧？」他認為，如果醫科學生都經過這樣的惡補，在面試過程中不斷揣摩醫學系老師的口味，以爭取醫學系面試錄取的機會，「我覺得有點哀傷」。施景中感慨，還是以前的聯考制度好，起碼窮人家的學生還比較有機會上。

面對競爭激烈的國內醫科考試，施景中認為「真正的品德，不是靠惡補來的，如果是我當考官，我倒是希望可以找到真正的璞玉，那熾熱的學習熱誠，沒有矯揉造作的辭令，更沒有身家的考慮。只是現在的甄選方式，好像會讓這些人越來越難錄取了。」

該工作坊長達四天的補習內容，除對一般面試流程逐一解析之外，還針對近期的新冠肺炎開設課程，稱能用最簡化的專業術語，讓學員能輕鬆回答這個必考題，此外還有兩天的時間是自由參加的諮詢輔導，地點則選在高雄的駁二共創基地。

許多網友紛紛在施景中的臉書下方留言，不少過來人深有同感地說，還好有當年的聯考制度，否則的話是不可能上的，認為現在的考試只會加深「上品無寒門，下品無世族」的現象加劇，不少人贊成應回歸聯考，減少這種看身家考試的現象發生。也有女醫師說，以現在的面試方式，沒有美貌也沒有身材的女學生，看照片就直接被放到不錄取區。

該工作坊一出，讓國內許多醫師也轉分享，也有網友認為，這群見習醫師從另一方面來看具備商業模式的好頭腦，認為以此開啟副業，也是創業的一種方式。也有醫師玩笑回應：「這時候要逆向思考，這筆錢就自己賺起來。」施景中對此也親自回應：「賺不下去啊，那是多少父母的血汗錢？」、「假如讓我來辦，一定免費幫窮學生。可惜我沒有這種時間。」