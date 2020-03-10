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長庚大學祭出7千萬延攬優秀新生 最高可領100萬

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園長庚大學今年首次規畫多項入學獎學金，提供109學年度的大學部及碩博士班新生申請，總獎金高達7千萬元。圖／長庚大學提供
桃園長庚大學今年首次規畫多項入學獎學金，提供109學年度的大學部及碩博士班新生申請，總獎金高達7千萬元。圖／長庚大學提供

桃園長庚大學設有醫學院、工學院及管理學院等，長期與台塑企業、長庚醫院及其他產業機構產學合作，為招攬更多優異學生，今年首次規畫多項入學獎學金，提供109學年度的大學部及碩博士班新生申請，總獎金高達7千萬元，獲得大學部優秀新生金質獎學金的學生最高可拿到100萬元。

長庚大學今年首次規畫多項入學獎學金，其中「大學部優秀新生金質獎學金」，醫學系及中醫學系有12個名額、人工智慧學士學位學程5名、其他學院學系各1名，總計有20名，符合資格者每人可領到獎金100萬元。另外，獎學金40萬元的銀質獎也有130個名額，其中人工智慧學士學位學程有25名，除醫學系、中醫系和人工智慧學士學位學程外，其餘各學系總計有105名。

近年各產業對AI專業人才有迫切需求，有鑑於此，長庚大學109學年度獲得教育部核准設置「人工智慧學士學位學程」，召集校內具有AI專長的教授與研究人員，並結合管理學院、醫學院和工學院的師資及課程，打造出以「智慧醫療」與「智能管理」為主的課程。

長庚大學教務長歐陽品表示，長庚大學除秉持辦學初衷，提供學子最優異的師資與學習環境外，也盼能吸引更多優秀新生就讀，因此今年規畫多項入學獎學金。獲得獎學金的學生，學校將安排其參加「長庚跨域人才培育計畫」，可修習跨領域學程，且不但能參與英文專修班，每學期修課也不受25學分上限規定，並可依課程需求安排出國交流學習，移地上課，體驗多元文化。

此外，長庚大學為落實大學社會責任，除持續給予清寒學生免學雜費及免住宿費外，設籍於內政部定義的偏鄉地區的錄取生，另可獲得每月1萬元的生活津貼，更贈送筆電1台，使其安心就學提升自我競爭力。各項奬學金申請資格及名額詳見長庚大學網站：https://recruit.cgu.edu.tw/p/412-1041-11538.php?Lang=zh-tw

長庚 中醫 醫學院 長庚大學

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