快訊

懲罰俄國？王族謀反？沙烏地開打的「油價戰爭」

唐鳳：口罩實名制2.0周四上線 每周四上版更新

醫學士+電資專長！ 陽明醫「醫師工程師組」個申招10人

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
陽明大學醫學系今年首創「醫師工程師組」，個人申請入學預計招收10位名額，錄取生將於大一、大二階段在交大修讀基礎醫學與電機資訊課程，大三後回到陽明大學完成醫學系問題導向學習及實習課程，大六畢業可取得「醫學士」學位且具備「電資」雙專長。圖／陽明大學提供
陽明大學醫學系今年首創「醫師工程師組」，個人申請入學預計招收10位名額，錄取生將於大一、大二階段在交大修讀基礎醫學與電機資訊課程，大三後回到陽明大學完成醫學系問題導向學習及實習課程，大六畢業可取得「醫學士」學位且具備「電資」雙專長。圖／陽明大學提供

陽明大學醫學系今年首創「醫師工程師組」，個人申請入學預計招收10位名額，錄取生將於大一、大二階段在交大修讀基礎醫學與電機資訊課程，大三後回到陽明大學完成醫學系問題導向學習及實習課程，大六畢業可取得「醫學士」學位且具備「電資」雙專長。

陽明大學表示，醫療與電資是台灣經濟發展命脈，為了培育兼具兩者的跨領域人才，該校醫學系首創「醫師工程師組」替台灣培育未來數位醫療產業人才。

陽明大學說，醫療與電資向來是大學學測第二類組與第三類組最熱門的科系，但醫學生畢業後進入醫院從事臨床工作、電機資通學生則多半在科學園區服務，兩個領域長期以來缺乏交流，限制了台灣數位醫療產業的發展，無形中也會喪失台灣經濟轉型的契機。

陽明大學醫學系今年整合校內課程，與交通大學電機學院合作，設計「醫師工程師組」，個人申請預計招收10位名額。有別於傳統醫學系課程，這10名學生在大一與大二階段，將會在交通大學修讀基礎醫學與電機資訊相關課程，大三後再回到陽明大學繼續完成醫學系PBL（問題導向學習）與實習課程。

陽明大學醫學院院長陳震寰表示，從IBM、Google等科技巨擎相繼投入數位醫療與穿戴裝置研發，數位醫療產業將會是未來全世界的兵家必爭之地，而醫療與資訊正好是台灣強項，唯獨這兩個領域因為高度專業化，醫師在臨床看病，工程師在電腦前寫程式，雙方對彼此的術語都不熟悉，限制了台灣數位醫療的發展。

陳震寰說，透過醫師與工程師的結合，可擦出更多跨領域的火花，讓醫師不只是在醫院裡，工程師不只是在電腦前，培養台灣未來發展數位醫療產業人才，帶動台灣經濟轉型。

為避免教育M型化，讓弱勢學生有進入頂尖大學接受醫學訓練的機會，陽明大學今年也持續推動「璞玉計畫」，不以學測成績為主要考量，重視學生的經驗、動機等特質，入學後提供經濟弱勢學生萬元入學獎金，並且依據經濟弱勢程度，每月包含寒暑假最多發給5000元的生活津貼。

醫師 學測

延伸閱讀

比熱像儀便宜 台大電機研發「防疫一號」無需人員量額溫

成大醫學系李柏錦 當選世界醫學生聯盟會長

沃爾瑪找幫手 拚數位醫療

想進醫學系？南一中、南女中學長姐面授祕笈

相關新聞

醫學士+電資專長！ 陽明醫「醫師工程師組」個申招10人

陽明大學醫學系今年首創「醫師工程師組」，個人申請入學預計招收10位名額，錄取生將於大一、大二階段在交大修讀基礎醫學與電機...

181人棄港學籍 申請返台念大學

受反送中運動、新冠肺炎疫情影響，不少前往香港求學的國內頂端學生，本學期紛紛返台求學。過去，國內大學常遭批評國際化不足、競爭力落後，很多頂尖高三生都往「外」跑，台灣留不住人才，如今卻因反送中和新冠肺炎疫情的效應，反而「撈到」頂尖的「港漂」學生返台轉學。

成大醫學系李柏錦 當選世界醫學生聯盟會長

成大醫學系李柏錦赴盧安達參加第69屆世界醫學生聯盟大會，擊敗眾多競爭者，高票當選第70屆「世界醫學生聯盟」會長，他透過臉...

教部：因疫甄試外加 不占分發名額

受新冠肺炎影響，卅五名高三生通報滯留陸港澳，恐無法參加大學個人申請面試。大學招聯會前天開會，決議以外加名額方式處理。教育...

二階甄試出「疫」外 個案另採配分

新冠肺炎疫情衝擊大學考招。大考中心昨說，原定四月中要對高一生施測的一一一學年學測試辦考試，延到四月廿四日到卅日間舉行；大學招聯會說，若個別考生因疫情而無法參加個人申請二階甄試，甄試項目可免面試、筆試或實作，改採「學測＋書審」調整配分，將以外加名額錄取。

嘉縣13人學測優異 翁章梁表揚

今年大學學測成績公布，嘉義縣立竹崎及永慶兩所完全中學共有13名學生學測成績優異，大多是從國中直升高中的六年一貫學生，證明留在家鄉讀完全中學也有好表現，升讀理想大學，縣長翁章梁昨天在縣府接見表揚，期勉學生升讀大學是人生重要關鍵，培養興趣很重要。

競爭太激烈...大學醫牙科系遇肺炎停課「仍須辦面試」

新冠肺炎疫情為今年大學申請入學投下變數。大學招聯會今天召開常委會宣布，若大學校系在甄試期間達停課標準，且無備援試場者，除...

因肺炎滯陸高三生二階甄試取消筆面試 以外加名額錄取

新冠肺炎疫情為今年大學申請入學投下變數。大學招聯會今天召開常委會，若大學校系因疫情發生停班停課，校系可改於備援試場、或安...

學測試考延期 4月24-30日間舉行

中小學延後兩周開學，大考中心表示，原定4月中旬要對高一生施測的111學年學測試辦考試，延到4月24日到30日間舉行，考試範圍是自然、社會科的高一範圍，考試目的是讓學生熟悉111學年新型大考。教師團體表示，希望學測其他科試辦考試能逐步到位，讓師生了解各科新題型，並讓多一點高中老師參與命題檢核，以免出現超綱現象。

高一生學測試辦考試因疫情延兩周 4月底考自然社會

中小學延後兩周開學，大考中心表示，原定4月中旬要對高一生施測的111學年學測試辦考試，延到4月24日到30日間舉行，考試...

大學申請 將首辦離島視訊面試

今年大學個人申請管道第二階段甄試首次在離島試辦視訊面試，包括清大十二個系組、成大三個系組及政大創新國際學院學士班等一八八個系組參與；大學招聯會也協調離島的大學提供視訊面試的場地和設備。

協志工商創校50年來第一位 劉芯語學測滿級分

學測成績日前公布，嘉義縣民雄鄉協志工商綜合高中自然組學生劉芯語考到學測國英數自滿級分60級分，成為協志工商創校50年來第一位，協志工商去年9月宣布停招，令許多人感到錯愕及可惜，但校方未來將轉型為社區大學、技職教育中心及文教基金會等，將教育範圍擴展至全民。

熱門新聞

比熱像儀便宜 台大電機研發「防疫一號」無需人員量額溫

剛開學接著放4月春假 這5校「連放9天」羨煞他人

台大公衛院長分享大學內3項防疫作法 勸不想封城各行業要改變

私中入學考搶報名 教團：恐因公校辦學不符期待

雙聯學位夯 台生修跨國學位人數年增4成達1541人

「台北酷課雲」再升級 北市跟5縣市共享教育資源

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。