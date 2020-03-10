醫學士+電資專長！ 陽明醫「醫師工程師組」個申招10人

陽明大學醫學系今年首創「醫師工程師組」，個人申請入學預計招收10位名額，錄取生將於大一、大二階段在交大修讀基礎醫學與電機資訊課程，大三後回到陽明大學完成醫學系問題導向學習及實習課程，大六畢業可取得「醫學士」學位且具備「電資」雙專長。

陽明大學表示，醫療與電資是台灣經濟發展命脈，為了培育兼具兩者的跨領域人才，該校醫學系首創「醫師工程師組」替台灣培育未來數位醫療產業人才。

陽明大學說，醫療與電資向來是大學學測第二類組與第三類組最熱門的科系，但醫學生畢業後進入醫院從事臨床工作、電機資通學生則多半在科學園區服務，兩個領域長期以來缺乏交流，限制了台灣數位醫療產業的發展，無形中也會喪失台灣經濟轉型的契機。

陽明大學醫學系今年整合校內課程，與交通大學電機學院合作，設計「醫師工程師組」，個人申請預計招收10位名額。有別於傳統醫學系課程，這10名學生在大一與大二階段，將會在交通大學修讀基礎醫學與電機資訊相關課程，大三後再回到陽明大學繼續完成醫學系PBL（問題導向學習）與實習課程。

陽明大學醫學院院長陳震寰表示，從IBM、Google等科技巨擎相繼投入數位醫療與穿戴裝置研發，數位醫療產業將會是未來全世界的兵家必爭之地，而醫療與資訊正好是台灣強項，唯獨這兩個領域因為高度專業化，醫師在臨床看病，工程師在電腦前寫程式，雙方對彼此的術語都不熟悉，限制了台灣數位醫療的發展。

陳震寰說，透過醫師與工程師的結合，可擦出更多跨領域的火花，讓醫師不只是在醫院裡，工程師不只是在電腦前，培養台灣未來發展數位醫療產業人才，帶動台灣經濟轉型。

為避免教育M型化，讓弱勢學生有進入頂尖大學接受醫學訓練的機會，陽明大學今年也持續推動「璞玉計畫」，不以學測成績為主要考量，重視學生的經驗、動機等特質，入學後提供經濟弱勢學生萬元入學獎金，並且依據經濟弱勢程度，每月包含寒暑假最多發給5000元的生活津貼。