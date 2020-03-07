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成大醫學系李柏錦 當選世界醫學生聯盟會長
成大醫學系李柏錦赴盧安達參加第69屆世界醫學生聯盟大會，擊敗眾多競爭者，高票當選第70屆「世界醫學生聯盟」會長，他透過臉書分享喜悅，並特別感謝「副總統陳建仁大仁哥幫我提供推薦信」。
成大校長蘇慧貞表示，這是睽違25年之後由亞太地區的醫學生當選「世界醫學生聯盟」會長，並且在第一輪投票就從全球代表中贏得超過60%的支持，很開心成大培育的學生能為台灣增加國際能見度，讓國際醫學界看見成大，看見台灣在醫學教育、公共衛生、醫療品質等的進步與發展。
李柏錦熱心參與世界醫學生聯盟相關事務，去年擔任台灣醫學生聯合會第31屆會長，也以世界醫學生聯盟亞太地區執行長的身分出席世界醫學生聯盟大會。醫學系主任謝式洲表示，李柏錦對於外交、國際事務有著濃厚興趣，即使醫學系課業繁重，仍盡量安排時間參與國際外交等公共事務。李柏錦當選第70屆會長，任期將從今年10月至明年9月。
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