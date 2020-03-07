成大醫學系李柏錦 當選世界醫學生聯盟會長

成大醫學系李柏錦赴盧安達參加第69屆世界醫學生聯盟大會，擊敗眾多競爭者，高票當選第70屆「世界醫學生聯盟」會長，他透過臉書分享喜悅，並特別感謝「副總統陳建仁大仁哥幫我提供推薦信」。

成大校長蘇慧貞表示，這是睽違25年之後由亞太地區的醫學生當選「世界醫學生聯盟」會長，並且在第一輪投票就從全球代表中贏得超過60%的支持，很開心成大培育的學生能為台灣增加國際能見度，讓國際醫學界看見成大，看見台灣在醫學教育、公共衛生、醫療品質等的進步與發展。