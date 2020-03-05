競爭太激烈...大學醫牙科系遇肺炎停課「仍須辦面試」

新冠肺炎疫情為今年大學申請入學投下變數。大學招聯會今天召開常委會宣布，若大學校系在甄試期間達停課標準，且無備援試場者，除醫牙科系之外，可取消面試筆試實作，改以學測及書審計分；醫牙科系因競爭太激烈，必須維持面試。

今年大學個人申請將於3月23日至24日受理報名，二階甄試預計4月15日至5月3日舉行。招聯會今天公布甄試因應新冠肺炎疫情的應變措施。

招聯會表示，應變措施適用兩種狀況，一為「個人無法參加甄試」，例如國內考生為確診個案或居家檢疫個案等；二為「機構無法辦理甄試」，例如校系在甄試期間達停課標準，且無備援試場者。

招聯會表示，停班停課的大學校系應先啟用備援試場，安排考生全部集中於備援試場，或安排審查委員透過遠端視訊進行二階甄試。若無備援試場，醫牙校系外的一般校系可取消面試筆試實作，改以「學測＋書審」計分，占分方式則把原先採用的「面試筆試實作」的分數，均分給「學測及書審」。

但醫牙校系二階甄試不得取消面試筆試實作。招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，因醫牙校系招生名額受限於政府嚴格嚴格管控醫事人員，與一般校系不同，「因此仍要維持面試」，否則取消面試筆試實作將導致醫牙科系難以選才。

招聯會表示，若醫牙校系發生停課狀況，所有考生將改至未停課的「備援試場」進行面試筆試實作，且同步因應設置「隔離試場」。至於正在居家檢疫、隔離或通報採檢的考生（不含確診病例），考生須在甄試前一天向校系申請外出應試，且通報地方衛政機關；且個案考生須自費搭乘防疫車隊車輛至試場，學校也須安排符合防疫規格的「隔離試場」供個案考生進行面試筆試實作。