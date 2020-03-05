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因肺炎滯陸高三生二階甄試取消筆面試 以外加名額錄取

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新冠肺炎疫情為今年大學申請入學投下變數。報系資料照
新冠肺炎疫情為今年大學申請入學投下變數。報系資料照

新冠肺炎疫情為今年大學申請入學投下變數。大學招聯會今天召開常委會，若大學校系因疫情發生停班停課，校系可改於備援試場、或安排審查委員透過遠端視訊進行二階甄試；若無備援試場，醫牙校系外的一般校系可取消面試筆試實作，改以學測成績、書審調整配分比率的配套方案。

招聯會也宣布，若個案考生如因疫情而無法參加二階甄試，這些考生甄試項目可免面試、筆試或實作，改採「學測＋書審」調整配分；但因這些考生評比方式與其他參與甄試者不同，將以外加名額錄取。

今年大學個人申請將於3月23日至24日受理報名，二階甄試預計4月15日至5月3日舉行，但因應新冠肺炎疫情，一方面，教育部統計至少有35名台灣高三生仍滯留中國大陸，返台路迢迢；另一方面大專校院也恐因出現肺炎確診個案而強制停班停課。大學招聯會今天下午召開常委會討論今年申請入學相關應變措施。

招聯會表示，啟動甄試應變措施主要有兩種可能，一為「個人無法參加甄試」，例如國內考生為確診個案或居家檢疫個案等，或是本國考生在今天應變機制公布前已滯留境外，且於甄試日前14天無法返台者；二為「機構無法辦理甄試」，例如校系在甄試期間達停課標準，且無備援試場者。

針對「個人無法參加甄試」情形，招聯會表示，這些考生可取消面試筆試實作，改採「學測＋書審」。但調整配分方式，要看校系原先的甄試項目，例如校系原採「學測＋書審＋加面試筆試實作」，調整後配分則改把「面試筆試實作占分，平均分配到學測與書審的占分」；若校系原採「學測+面試筆試實作」，調整後則是書審取代面試筆實作占分。但因這些考生的評比方式與一般考生不同，將以外加名額錄取。

針對「機構無法辦理甄試」情形，招聯會表示，停班停課的大學校系應先啟用備援試場，安排考生全部集中於備援試場，或安排審查委員透過遠端視訊進行二階甄試。若無備援試場，醫牙校系外的一般校系可取消面試筆試實作，改以「學測＋書審」計分，占分方式則把原先採用的「面試筆試實作」的分數，均分給「學測及書審」。

醫牙校系二階甄試不得取消面試筆試實作。招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，因醫牙校系招生名額受限於政府嚴格嚴格管控醫事人員，與一般校系不同，「因此仍要維持面試」，否則取消面試筆試實作將倒是醫牙科系難以選才。

招聯會表示，若醫牙校系發生停課狀況，所有考生將改至未停課的「備援試場」進行面試筆試實作，且同步因應設置「隔離試場」。至於正在居家檢疫、隔離或通報採檢的考生（不含確診病例），考生須在真是前一天向校系申請外出應試，且通報地方衛政機關；且個案考生須自費搭乘防疫車隊車輛至試場，學校也須安排符合防疫規格的「隔離試場」供個案考生進行面試筆試實作。

面試 停班停課 學測

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