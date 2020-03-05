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高一生學測試辦考試因疫情延兩周 4月底考自然社會

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年學測試辦考試延到4月24日到30日間舉行。 圖／聯合報系資料照片
111學年學測試辦考試延到4月24日到30日間舉行。 圖／聯合報系資料照片

中小學延後兩周開學，大考中心表示，原定4月中旬要對高一生施測的111學年學測試辦考試，延到4月24日到30日間舉行，考試範圍是自然、社會科的高一範圍，考試目的是讓學生熟悉111學年新型大考。教師團體表示，希望學測其他科試辦考試能逐步到位，讓師生了解各科新題型，並讓多一點高中老師參與命題檢核，以免出現超綱現象。

新冠肺炎疫情影響，中小學延後兩周開學。大考中心副主任黃璀娟表示，大考中心2月底調查各高中後，決定將學測試辦考試延後兩周，和段考等重要活動時間錯開。大考中心將按各校登記考試人數，發給題本和答題卷，各校可在4月24日到30日間自行安排考試時間。

黃璀娟說，試後大考中心將抽樣全國391所高中、每校一到兩班，共約5萬份試卷，由大考中心閱卷和設定評分標準。閱卷後也會在網站上公告評分標準。沒被抽樣到的試卷由各校老師批改。大考中心試後預計會收集師生回饋，做為未來調整參考。本報詢問是否會調查各科難易度等細節，黃璀娟表示仍在規畫中。

大考中心日前表示，111年大學入學考試新增兼具選擇和非選題的「混合題型」，今年1月已在官網公告首份111學年各科學測參考考試題。4月底將試辦考試的社會、自然兩科，混合題型配分各占44％是最高。一名大學升學補習班老師表示，非選題增加代表更多人為因素介入閱卷，希望能了解評分標準。

全教總高級中等學校委員會副主委臧俊維說，高中端希望五科都能辦試考，盼未來國文、英文、數學試辦考試也能到位。過去考題都是大學教授命題，不過108課綱剛上路，高中端最擔心命題上出現「超綱」，籲大考中心更嚴謹檢核試題，也讓多一點高中老師參與審核。

大考中心也將答案卡與題目卷整合，改採「卷卡合一」形式。新版答案卷第一頁右上角設有簽名欄，要求考生確認應考證號碼無誤後簽名；但考生不得在此欄以外的地方透露姓名等個人資訊。這將取代目前監考人員拿單子，逐一請考生簽名的試務，未來監考人若非必要，不再考試期間打擾考生。

黃璀娟也說，考試用筆和以往相同，選擇題依舊用2B鉛筆畫卡，其餘非選題用黑色原子筆作答。大考中心試務也比照現況，選擇題部分採電腦讀卡，非選題由閱卷人員電腦閱卷。

新冠肺炎 學測

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