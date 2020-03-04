協志工商首位學測滿級分學生劉芯語 每天苦讀至凌晨2點

學測成績日前公布，嘉義縣民雄鄉協志工商綜合高中自然組學生劉芯語考到學測國英數自滿級分60級分，成為協志工商創校59年來第一位，協志工商去年9月宣布停招，令許多人感到錯愕及可惜，但校方未來將轉型為社區大學、技職教育中心及文教基金會，將教育範圍擴展至全民。

劉芯語謙虛表示，自己不是很聰明的學生，每天堅持下課後留校晚自習至8點、回家繼續念書至凌晨2點，隔天上午6點再到校上課，加上學校老師課程指導，才能考到好成績，目前的第一志願為陽明大學醫學系。

劉芯語國小3、4年級時曾陪同父母到中正大學前擺攤，深感服務業的辛苦，家人也曾告訴她好好讀書才不會這麼辛苦，劉芯語慢慢發現醫療人員工作能帶來成就感，加上她對自然有興趣，國中開始關注醫學相關訊息，休閒時收看醫療相關的韓劇、醫學及科學類的YOUTUBER影片、醫學雜誌等。

協志工商校長蔡英仁表示，劉芯語為民雄人，考量學校離家較近、繁星推甄機會多、學長姐回校分享推薦，並想證明自己也能讀出好成績，才選擇就讀協志，入校時劉芯語就曾表示想讀醫，三年來也非常努力朝目標前進，雖然國中會考成績英文較差，幸好遇到教英文的班導師袁鳳笙協助。