快訊

直播／昨單日增150例新冠肺炎通報 國內暫無新確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學個人申請二階甄試 188系組首度試辦離島視訊面試

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
109學年度大學個人申請管道第二階段甄試首次在離島試辦視訊面試，包括清大12個系組、成大3個系組、政大創新國際學院學士班等188個系組參與；大學招聯會也協調離島的大學提供視訊面試的場地和設備。本報資料照片
109學年度大學個人申請管道第二階段甄試首次在離島試辦視訊面試，包括清大12個系組、成大3個系組、政大創新國際學院學士班等188個系組參與；大學招聯會也協調離島的大學提供視訊面試的場地和設備。本報資料照片

109學年度大學個人申請管道第二階段甄試首次在離島試辦視訊面試，包括清大12個系組、成大3個系組、政大創新國際學院學士班等188個系組參與；大學招聯會也協調離島的大學提供視訊面試的場地和設備。

109學年度大學個人申請管道將於3月23日起受理報名，通過第一階段篩選的考生，須參加第二階段指定項目甄試，例如書審、筆試及面試等。

為方便離島地區學生參與甄試，大學甄選入學委員會昨天首度公布參與離島地區視訊面試的試辦校系，共有188個系組參與試辦，限定就讀離島地區（澎湖、金門、馬祖）高中的學生、以及在離島地區參加今年學測的考生，可向試辦校系提出視訊面試申請。

大學招生委員會聯合會表示，在離島地區試辦視訊面試，可讓離島考生可以免去奔波之苦，招聯會也協調金門大學、澎湖科技大學、海洋大學馬祖校區提供場地和相關資訊設備。

招聯會指出，待離島考生向試辦校系申請視訊面試後，招聯會將依據各校系的甄試日期安排離島考生面試時段，各校系可請一組老師專門負責視訊面試；或是由同一組老師面試，但現場面試和視訊面試時段須錯開。

銘傳大學教務長遲文麗表示，銘傳大學有台北、桃園、金門、美國等多校區，每周都要召開線上會議，「視訊已是家常便飯」，因此今年有39個系組試辦視訊面試，僅有須筆試、術科考試的科系未參與。

遲文力表示，離島學生來本島參加一趟甄試，往往長達二、三周，機票、食宿費十分可觀，大學端提供學生視訊面試，至少為他們節省時間和金錢成本。另一方面，該校也曾發生教授赴離島校區當面試官，結果遇天候不佳、班機延宕，只能緊急改視訊面試，已有相關視訊甄試經驗。

面試 金門 銘傳大學

延伸閱讀

大學申請二階甄試 188系組首度試辦離島視訊面試

中國各大學新增科系 人工智慧最熱門

香港的大學研究競爭力整體下滑 反送中可能雪上加霜

海大校園徵才開跑 博覽會1500個職缺 　

相關新聞

大學個人申請二階甄試 188系組首度試辦離島視訊面試

109學年度大學個人申請管道第二階段甄試首次在離島試辦視訊面試，包括清大12個系組、成大3個系組、政大創新國際學院學士班...

大專校院無障礙地圖上線 供身障生上網看甄試考場

109學年身心障礙學生升學大專校院甄試即將展開，教育部今天表示，為讓全國3170名考生能在各考區順利應試，學生事務及特殊...

沒補習拒用手機 義民高中學生傲居學測狀元與探花

109學測成績公佈，新竹縣義民中學也傳出好消息，國中部直升高中部的學生陳語彤、邱聖傑、藍良碩在全國學測傲居狀元及探花。

大甲高中學測成績創紀錄 校長送書鼓勵滿級分學生

109年度大學學測成績上月24日已公告，台中大甲高中成績創紀錄，一位學生考出75級分滿級分的成績，是創校以來的最佳成績，...

2月多益延到3月 仍趕得上大學申請入學期程

受新冠肺炎疫情影響，代理台灣多益測驗的忠欣公司表示，原訂2月16日、2月23日舉行的多益英語測驗，將延到3月7日及8日，因成績單3月17日會寄出，仍能搭上多數大學申請入學期程。

大學學測 多所私大只採一科學測成績

大學學測已寄發成績單。少子化效應加劇，教育部預估，今年大一新生將再減2.4萬人。為求早點搶到學生，今年大學個人申請、繁星推薦各有201、326個校系，只參採一科學測成績，多為非都會區或中南部私校；甚至有英文系不參採英文，只設國文一科底標。

大學學測 946校系增分科篩選

大考中心日前公布109學年度學測成績，數學科15級分人數暴增，大學招聯會表示，個人申請管道新增「分科篩選」，應能有效降低超額篩選狀況。

指考延後 登記分發時程不變

因應新冠肺炎疫情，教育部和大學入學考試中心表示，今年大學指定科目考試（指考）將延後兩天，改於7月3日到5日舉行，考試範圍不變，這也是史上首次指考改期延後。

休學1年赴日交換 她花半年準備學測拚出59級分

台中女中黃映潔高二升高三時看到日台交流協會有機會申請到1年教育旅行機會，她從小對日語有興趣，實力已達N2等級（最高等級N...

招聯會下周四開會 滯陸生甄試有解

教育部長潘文忠前天表示，目前滯留中港澳的高中生約六三○人。有學生向媒體反映，擔心無法如期參加大學甄試。大學招聯會回應表示...

想進醫學系？南一中、南女中學長姐面授祕笈

學測成績已公布，學生開始忙著準備申請大學，因醫學系都要面試，台南一中與台南女中合作，昨邀集老師、就讀醫學系的學長姐回來指導，舉辦模擬面試，讓學生多點刺激，提升能力，增加錄取醫學系的機會。

南一中、南女中聯合模擬面試 學生拚醫學系

學測成績已公布，學生開始忙著準備申請大學，因醫學系都要面試，台南一中與台南女中合作，今天邀老師、就讀醫學系的校友回來指導...

熱門新聞

教授不點名是爽課？過來人曝真相：這種勸你別翹

連宿舍也祭出門禁！大學防疫措施引學生反彈

額溫槍買不到！沙鹿高工、台中高工學生自己做

「一班捐助一人」 政大提供一千萬送百位弱勢生出國

讀博士 人變少 但7成5認值得

大學防疫宿舍門禁 有學生反彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。