大學個人申請二階甄試 188系組首度試辦離島視訊面試

109學年度大學個人申請管道第二階段甄試首次在離島試辦視訊面試，包括清大12個系組、成大3個系組、政大創新國際學院學士班等188個系組參與；大學招聯會也協調離島的大學提供視訊面試的場地和設備。

109學年度大學個人申請管道將於3月23日起受理報名，通過第一階段篩選的考生，須參加第二階段指定項目甄試，例如書審、筆試及面試等。

為方便離島地區學生參與甄試，大學甄選入學委員會昨天首度公布參與離島地區視訊面試的試辦校系，共有188個系組參與試辦，限定就讀離島地區（澎湖、金門、馬祖）高中的學生、以及在離島地區參加今年學測的考生，可向試辦校系提出視訊面試申請。

大學招生委員會聯合會表示，在離島地區試辦視訊面試，可讓離島考生可以免去奔波之苦，招聯會也協調金門大學、澎湖科技大學、海洋大學馬祖校區提供場地和相關資訊設備。

招聯會指出，待離島考生向試辦校系申請視訊面試後，招聯會將依據各校系的甄試日期安排離島考生面試時段，各校系可請一組老師專門負責視訊面試；或是由同一組老師面試，但現場面試和視訊面試時段須錯開。

銘傳大學教務長遲文麗表示，銘傳大學有台北、桃園、金門、美國等多校區，每周都要召開線上會議，「視訊已是家常便飯」，因此今年有39個系組試辦視訊面試，僅有須筆試、術科考試的科系未參與。

遲文力表示，離島學生來本島參加一趟甄試，往往長達二、三周，機票、食宿費十分可觀，大學端提供學生視訊面試，至少為他們節省時間和金錢成本。另一方面，該校也曾發生教授赴離島校區當面試官，結果遇天候不佳、班機延宕，只能緊急改視訊面試，已有相關視訊甄試經驗。