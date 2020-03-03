大專校院無障礙地圖上線 供身障生上網看甄試考場
109學年身心障礙學生升學大專校院甄試即將展開，教育部今天表示，為讓全國3170名考生能在各考區順利應試，學生事務及特殊教育司推出「UCAT大專院校無障礙校園資訊地圖」試辦計畫，目前有六所大學甄試考場加入此計畫。
教育部表示，這份資訊地圖要讓身心障礙學生、家長與相關人員能預先透過網路，查詢考場各項無障礙設施等相關資訊。甄試考場學校加入本項試辦計畫包括淡江大學、台灣師範大學、台北教育大學、彰化師範大學、高雄師範大學和東華大學等校。
學特司表示，「UCAT大專院校無障礙校園資訊地圖」試辦計畫委託交通大學辦理，為便利考生事先瞭解考場環境預為準備，系統提前上線，考生可以使用電腦或智慧手機上網及時查詢各考區（不含致理科技大學）試場周邊環境，包括學校地圖、各棟建築外觀照片、無障礙電梯及各樓層無障礙廁所位置等相關無障礙設施標示。
學特司說，計畫目前仍在試辦階段中，期多項功能持續精進，並擴及全國各大專校院，讓身心障礙學生能夠在無障礙的校園中學習成長。
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