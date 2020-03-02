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大甲高中學測成績創紀錄 校長送書鼓勵滿級分學生

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲高中校長蕭建華（右）今天送書給學測滿級分學生。記者游振昇／攝影
大甲高中校長蕭建華（右）今天送書給學測滿級分學生。記者游振昇／攝影

109年度大學學測成績上月24日已公告，台中大甲高中成績創紀錄，一位學生考出75級分滿級分的成績，是創校以來的最佳成績，校長蕭建華今天送滿級分學生一本書鼓勵他們，考出滿級分的學生趙世中是大甲國中畢業，國中會考成績5A++，他放棄就讀市區明星高中的機會，選擇就近入學。他說大甲高中離家近，省去通勤的時間，有更多的時間可以讀書和運動，大甲高中環境優美，又有很不錯的師資。

學生趙世中在大甲高中就讀期間，一直保持全年級第一名的成績，課餘喜歡畫畫和跑步，學測成績揭曉後，透過繁星計畫，他有機會錄取醫學系或牙醫系等熱門科系，他說還在思考要選讀什麼校系，因為他想為家裡省一些錢，也考慮是否執著於自己原本的興趣去發展。

趙世中在國文、英文、數學、社會和自然均為滿級分，他說在求學當中，每個科目他都全力以赴，均衡發展。高中三年他都沒有補習過，平時上課專心，把老師在課堂上所教的，以及考卷的題目都逐一理解清楚，不懂的就問老師，直到了解為止，回到家一定複習當天上過的課程，學測的讀書計畫也是一一地按部就班去執行。

甲中校長蕭建華表示，把學習當成是一件有趣的事是成功的關鍵，趙世中同學便是符合這項特質，他把學習當樂趣，以堅定的意志，腳踏實地的勤讀每一個學科，所以讓他在本次學測考出五科滿級分的好成績。

大甲高中今年學測成績國、英、數、社會、自然都有滿級分的同學，與趙世中同班的學生梁靜如也是捨明星高中，就讀大甲高中，她說繁星計畫是吸引她選讀社區高中的主要原因，校內排行1%的她應該可上頂尖大學，另囊括第16屆中台灣文學比賽新詩、散文、小說三項亞軍，全方位發展的新世代文藝青年的學生李岱蓉社會科亦獲滿級分。

大甲高中今天送書給學測滿級分學生。記者游振昇／攝影
大甲高中今天送書給學測滿級分學生。記者游振昇／攝影

滿級分 學測 繁星

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