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拍板定案！ 長庚大學醫事生實習改為線上學習

聯合報 / 記者陳夢茹/即時報導
長庚大學3月2日開學，因應防疫提高至一級防護，人員車輛進入校園全面量測體溫，且3月3日起將於各棟大樓單一出入口設置量測站。圖／長庚大學提供
長庚大學3月2日開學，因應防疫提高至一級防護，人員車輛進入校園全面量測體溫，且3月3日起將於各棟大樓單一出入口設置量測站。圖／長庚大學提供

為因應新冠肺炎疫情延燒，桃園長庚大學在3月2日開學日前已完成各項消毒清潔工作並安排相關防疫措施，昨日公告出醫學院學生暫停至長庚醫院實習，不過公告隨即又撤下，今日拍板定案，決議醫學相關學系學生實施線上學習及教師視訊教學，或視情況延至6月再回醫院實習。

長庚大學為防範疫情燒進校園，今日校方針對疫情召開疫情防治小組第8次會議，決議將醫學相關學系學生醫院實習改成線上學習及教師視訊教學。長庚大學副校長許光宏表示，不同的臨床實習科系，實習時數與場所規範各不相同，因此配套措施將交由各科系研議。

許光宏以醫學系為例，他表示，醫學系本周將推出網路教學方案，讓大六同學在宿舍或居家分組參加視訊學習群組，另外，長庚大學校內設有「臨床技能與模擬中心」，高擬真的環境與設備，可以提供學生在校學習，或是延至6月再回醫院補實習。

校方宣佈今日起提高全校防疫層級至一級防護，教職員工生需填寫關懷問卷，了解旅遊、接觸史，並落實課堂點名作業，人員及車輛進入校園需做全面量測體溫，且教學區、行政區將實施各棟大樓單一出入口管制。此外，校方還提醒學生，社團在3月底前勿辦理超過100人的活動，小型活動也應考量參與人數與疫情發展進行規畫，防止群聚或疫情擴大。

校方表示，有關各項防疫措施、宣導及最新公告，將隨時更新於學校首頁防疫專區，提醒學生防疫工作人人有責，目前也適逢流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，請教職員工、學生務必做好防護措施，維持手部清潔、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節。

長庚大學3月2日開學，因應防疫提高至一級防護，人員車輛進入校園全面量測體溫，且3月3日起將於各棟大樓單一出入口設置量測站。圖／長庚大學提供
長庚大學3月2日開學，因應防疫提高至一級防護，人員車輛進入校園全面量測體溫，且3月3日起將於各棟大樓單一出入口設置量測站。圖／長庚大學提供

新冠肺炎 開學日 COVID-19

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