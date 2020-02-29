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招聯會下周四開會 滯陸生甄試有解

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導
大學招聯會昨表示，因應新冠肺炎疫情可能影響大學個人申請管道甄試，將彙整各校因應作法。圖／聯合報系資料照片
大學招聯會昨表示，因應新冠肺炎疫情可能影響大學個人申請管道甄試，將彙整各校因應作法。圖／聯合報系資料照片

教育部長潘文忠前天表示，目前滯留中港澳的高中生約六三○人。有學生向媒體反映，擔心無法如期參加大學甄試。大學招聯會回應表示，選填志願和上傳書審資料，都透過網路上傳，招聯會三月五日也將開會討論對應方案，請滯留高三生趕緊向原就讀高中聯繫，由高中端三月三日前匯集問題，提給招聯會。

每個滯留未歸的學生狀況可能不同，例如有學生隨母親到大陸探親，被困封城的武漢無法返台，且住處網路很不穩，恐影響申請入學網路報名。招聯會呼籲滯留未歸的高三學生趕緊與高中聯繫，或校方也可主動與學生聯繫了解狀況，匯集問題後提給招聯會。

招聯會執行秘書、清大副校長戴念華說，招聯會在二月十三日召開教務長工作小組會議，討論因應疫情衍生可能停班課等防疫措施，及若疫情影響甄選入學期程，各校應如何規畫後續配套措施。會中決議，先調查會員學校，在學校無法舉辦甄試或部分考生無法參加甄試的情況下之因應做法，並將在三月五日的常委會討論原則性的建議。

戴念華說，在遵照中央流行疫情指揮中心的規定下，招聯會將提出可能建議方案，幫忙這些滯留在大陸的學生。

疫情 潘文忠 推甄

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