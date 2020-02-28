南一中、南女中聯合模擬面試 學生拚醫學系

學測成績已公布，學生開始忙著準備申請大學，因醫學系都要面試，台南一中與台南女中合作，今天邀老師、就讀醫學系的校友回來指導，舉辦模擬面試，希望讓學生多點刺激，提升能力，增加錄取醫學系的機會。

台南女中輔導室主任徐雅雯說，醫學系的面試，教授所問的不侷限於醫學，而是跨領域的問題，複雜性高，女生的思考模式可能與男生不同，透過兩校合辦模擬面試，希望讓彼此想法能更多元，角度也更寬，提升出線機會。

台南一中輔導室主任施冠汝表示，各醫學系的面試方式不一，有的用跑關，有的是團體面試，這次著重在團體面試，邀請跨領域老師及已就讀醫學系的校友來指導，希望提升學生邏輯思考與組織表達能力。

學生陳茜筠說，實際模擬演練後，了解面試的方式，也更知道要如何回答問題，但還是要多加練習，才會進步。學生陳思翰覺得很有臨場感，他擔任引言人，卻緊張到不知要怎麼切問題；他說，聽了其他同學的回答與看法，真的很受用，未來還必須加強對社會議題的了解，並讓自己多面向思考問題。