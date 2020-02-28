高三生滯留中港澳恐影響甄試 招聯會3月5日將開會討論

教育部長潘文忠昨天表示，受新冠肺炎影響，目前滯留中港澳的高中生約630人。有學生向媒體反映，擔心無法如期參加大學甄試。大學招聯會對此表示，選填志願和上傳書審資料，都是透過網路上傳。招聯會3月5日也將開會討論對應方案，在此之前，請滯留高三生趕緊向原就讀高中聯繫，由高中端3月3日前匯集問題，提給招聯會。

招聯會表示，每個滯留未歸的學生狀況可能不同，呼籲滯留未歸的高三學生趕緊與高中聯繫，或是高中知道有學生無法返台，也可以主動與學生聯繫了解狀況，匯集問題後提給招聯會。

招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華說，招聯會在2月13日召開教務長工作小組會議，會中討論因應疫情衍生可能停班課等防疫措施，若疫情影響甄選入學期程，各校後續配套措施的規畫。會中決議，先調查會員學校，在學校無法舉辦甄試或部分考生無法參加甄試的情況下之因應做法，並將在3月5日的常委會討論原則性的建議。

戴念華說，在遵照中央流行疫情指揮中心的規定下，招聯會將提出可能的建議方案，幫忙這些滯留在大陸的學生。

招聯會也提醒，大學學測成績已公布， 3月23日至24日辦理個人申請報名作業，3月31日公布第一階段篩選結果。3月23、 24日第一階段是透過網路報名，最多選填六個志願。公布篩選結果後，校系指定項目的書審資料也是透過網路上傳PDF檔。